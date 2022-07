Az egyik szomszédjával esett szerelembe Mónika, akivel csak a két évvel ezelőtti válása után ismerkedett meg jobban: "Egy utcában laktunk, most már együtt, egy házban. Másfél éve vagyunk együtt, úgy látszik, akkor jött el az ideje, hogy közelebbről is megismerkedjünk."

Az 51 éves művésznő 45 éves kora után kezdte igazán jól érezni magát a bőrében, s bár tavaly, amikor betöltötte az ötvenet, kissé elkeserítette, hogy innentől kevesebb van előtte, mint mögötte, azon van, hogy minél több élménnyel legyen gazdagabb az előtte álló időben is.

A színésznőnek van egy 14 éves lánya, és új szerelmének, Tamásnak is van két hasonló korú gyermeke: "Laurám tizennégy éves, Tamásnak is van két lánya, tizenhárom és tizenöt évesek. Így nekem lett még két lányom!" - nyilatkozta a Hot! Magazinnak Fischl Mónika, aki azt is elárulta, hogy párjával az első randevújuk Visegrádon volt.