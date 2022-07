A mosógép üzemeltetése gyerekjátéknak tűnik: beledobáljuk a ruhákat, hozzáadjuk a mosószert, kiválasztjuk a megfelelőnek gondolt programot, és már indítjuk is. Azonban egyáltalán nem ilyen egyszerű a dolog! Egy mosógépnek lelke van, kényesebb, mint gondolnánk.

Jól mosni nem egyszerű, ezt pedig az alább olvasható lista bizonyítja. Van pár mozdulat, amit rutinszerűen művelünk évek óta, de eszünkbe sem jut, hogy ártunk vele. Ha betartod a tanácsainkat, a ruháid szépek maradnak, a mosógéphez pedig szinte sosem kell szerelőt hívni.

1. Kis mennyiségű ruhához ne használjunk mosókapszulát

A mosókapszula használata nagyon kényelmes. Csak bedobjuk a dobba, nem kell méricskélni, tárolni is egyszerű, és pont megfelelő mennyiségű mosószer van benne. És pontosan itt kell megállni egy kicsit! Ha ugyanis túl sok a mosószer a ruha mennyiségéhez képest, akkor túl sok maradékanyag képződik a mosás folyamán, ez pedig károsíthatja a szivattyúkat, a motort és a ruhákat is.

2. Csukjuk az ajtót vagy ne?

Az ajtókat általában illik magunk után becsukni, de ez alól kivétel a mosógép ajtaja. Ha mosás után becsukjuk az üres, még vizes mosógép ajtaját, a masina bepenészedik, elszaporodnak benne a baktériumok, büdös lesz. Az ajtót legalább fél óráig nyitva kell hagyni, de a legjobb, ha mindig úgy marad. Aki biztosra akar menni, szárazra is törölheti a dobot, és a mosószeradagoló fiókot is nyitva hagyhatja.

3. Folyékony termék helyett mosópor?

Sokan esküsznek a mosóporra, azt mondják, sokkal jobb folteltávolító, mint a folyékony mosószer, ám a legtöbb esetben az utóbbi használata sokkal jobb a ruháknak és a gépnek is. Mivel a folyékony mosószer jobban oldódik, mint a por, nem tömíti el a rendszert, és nem ragad bele a szövetbe.

4. A mosópor a dobba?

A mosóport nem ajánlatos a dobba, közvetlenül a ruhákra tenni. Ennek két oka is van. Először is, a gépet nem véletlenül találták ki úgy, hogy van mosószeradagolója. Ez az okos rendszer a megfelelő mennyiségű mosóport engedi ki a megfelelő időben. Ha ez a folyamatot megbolygatjuk, azt kockáztatjuk, hogy a mosópor nem oldódik fel. A ruha fehér foltos lesz, egyes darabokba beleragad, másokhoz pedig oda sem ér.

5. Ésszel az öblítővel!

Nem véletlenül írják rá az öblítőkre, hogy mennyit ajánlatos egy adag ruhához kimérni. Ne adagoljuk túl, nem érdemes. Az illat nem lesz erősebb, és nem is fog tovább tartani. Az öblítő ráadásul az illatán kívül semmit sem tesz hozzá a mosáshoz. Tisztábbak nem lesznek a ruhák, csak még egy vegyi anyag ivódik bele a szövetekbe, ami aztán a bőrünkkel érintkezik. A gépet is szennyezi az öblítő, a maradék nagyon csúnyán be tud zselésedni a mosószertartályba, eltömítve ezzel a csöveket.

6. Fontos a megfelelő mennyiség!

Fentebb már írtunk arról, hogy nem ajánlatos túlzásba esni a mosószer használatával. Nos, ez fordítva is igaz: ha túl kevés a mosószer vagy a mosópor, akkor nem lesz tiszta a ruha. Fölöslegesen használtuk el azt a kevés tisztószert is, meg a vizet is, mert a folyamatot majd úgyis meg kell ismételni.

7. Mit tegyünk az állatszőrrel?

Sokan feleslegesnek tartják a ruhákra tapadt állatszőr eltávolítását mosás előtt, úgy vannak vele, hogy majd a gép ugyis megoldja a dolgot. Ez nagy tévedés! A szőrszálak a mosás során csomókba gyűlnek össze, amelyek a ciklus végén eltömíthetik a lefolyónyílásokat, sőt a szivattyút is.