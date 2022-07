Horváth Éva alakja mindig ámulatba ejtette a rajongóit, most azonban feltűnően vékonyabb, mint egykor volt. Mivel sokan érdeklődtek a fogyása titkáról, elárulta, hogy nem diétázik, és fogalma sincs, mitől olvadtak le róla a kilók. A követői véleményét kérte ki a kérdésben.

"Sokan mondtátok, hogy mennyit fogytam az elmúlt évben (valóban most a húszas éveim kilóit nyomom). Kérdeztétek, hogy mivel diétàzom, milyen szereket szedek ... ? A válasz SEMMIT!

Nem diétázom, mert szeretek enni, nyilván rossz dolgokat (persze, aki rossznak hívja őket, mert én nem) #kolbi #szalonna #hurka #mindendisznosag. Este 11 órakor is rengeteg szénhidrátot fogyasztok (imádom őket, pedig tiltólistán lennének):

- tészta, carbonara, bolognai

- kenyér kolbásszal, vajjal, sajttal

- sütik

- csokik

Egy anyának ilyenkor van ideje enni és ki is hasznàlok minden időt! #mertennijo #elvezzukazizeket

Szerintem Ti anyukák is igy vagytok ezzel! Írjátok meg kommentben, ki az, aki hasonlóan étkezik, mármint felfalja az egész hűtôt. Ha így étkezem, szerintetek mitől fogyhattam?" - tette fel a kérdést Éva. A rajongók szerint a sport és a két gyerek utáni szaladgálás lehet a titok nyitja.