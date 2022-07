Tóth Andi és Marics Peti kapcsolatáról régóta keringenek pletykák, most egy videó oszlatja el a kételyeket.

Tóth Andi és Marics Peti kapcsolatáról régóta keringenek pletykák, de a pár eddig nem vállalta fel a kapcsolatot, sőt nem is reagáltak semmit a híresztelésekre. Ennek ellenére a rajongók nem álltak le a kombinálással, hiszen biztosra vették, hogy a két énekes egy párt alkot. Akik ebben hittek, most örülhetnek, mert Tóth Andi kettejükről töltött fel videót az Istagram-sztorijába: nemcsak egymás mellett fekszenek, de meg is csókolják egymást.