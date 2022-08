Carroll kukásként dolgozott, amikor nyert a lottón. Igyekezett jól bánni a pénzzel, befektetett a kedvenc focicsapatába és aranyat is vett, de ez kevésnek bizonyult. A nyereményből jutott a családtagoknak, de magára is szépen költött. Vett egy villát, rengeteget nyaralt, és több új autót is vásárolt. Elkezdett kábítószerezni is, volt, hogy napi 2000 fontot költött kokainra és örömlányokra. 2010-ben minden megtakarítása elfogyott, így visszament kukásnak - írja a szeretlekmagyarorszag.hu a LADbible cikke alapján.

A férfi azt mondja, bár sok jó élménnyel lett gazdagabb a nyereményének hála, de nagyon félt is. Bűnözők pályáztak a pénzére, sokszor megfenyegették, fegyveresek jelentek meg a házánál. A kutyáit meg is ölték.