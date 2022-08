Otthon fagylaltot készíteni szerencsére nem a legnehezebb tevékenység, viszonylag kezdő szakácsok is könnyen kivitelezhetik, az viszont tagadhatatlan, hogy kissé időigényes a dolog. Itt jönnek be a képbe a modern fagyigépek, amik segítségével jelentősen felgyorsíthatjuk az otthoni fagyifőzést, arról nem is beszélve, hogy teljesen a saját szájízünkre szabhatjuk az édességeket. Hogy mi se maradjunk ki a házi fagyizásból, a Gorenje Magyarország jóvoltából lehetőségünk adódott tesztelni az ICM10W jelzéssel ellátott fagylaltgépüket, mi pedig szerkesztőségileg bele is vetettük magunkat a házi fagylaltfőzés rejtelmeibe.

Ami, mint kiderült, nem is annyira rejtélyes, mint elsőre gondoltuk. A gép ugyanis elég minimalista, a dobozában mindössze néhány dolog található: maga a fagylaltkészítő masina, egy keverőkar, amit pár mozdulattal össze kell szerelni a gép tetejére helyezendő fedővel, egy fém „vödör", amibe az alapanyagok, majd a kész fagyi kerül, valamint egy mérő üvegcse és egy műanyag spatula. Magán a gépen szintén egyszerű kiigazodni, hiszen mindössze három gomb van rajta. Eggyel bekapcsoljuk a gépet, eggyel elindítjuk és leállítjuk a kiválasztott funkciót, eggyel pedig a három lehetséges funkció (fagylaltkészítés, keverés, hidegen tartás) közül választhatunk.

