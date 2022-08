Ahogy korábban mi is megírtuk, Naomi Judd, a népszerű countryénekesnő sokáig mentális betegséggel küzdött, végül áprilisban önkezével vetett véget életének. A Grammy-díjas sztár 25 millió dollárra (9,7 milliárd forintra) becsült vagyonát férjére, Larry Stricklandre hagyta, lányait pedig teljesen kihagyta a végakaratából. Az idősebb nővér, Wynonna Judd ettől kiborult, és testvérét hibáztatja.

"Wynonna kiborult, amikor kiderült, hogy az anyjuk semmit sem hagyott rá. Azt gondolta, hogy neki is jár majd egy rész az örökségből. Úgy érzi, járt volna neki, hiszen édesanyjával együtt lettek sikeresek a The Judds nevű duójukkal, így neki is köszönhető a sikerük" - mondta egy informátor a Daily Mailnek. A névtelen ismerős hozzátette, Wynonna leginkább Ashley-re dühös, mivel szerinte ő volt az, aki támogatta anyját abban, hogy ne hagyjon rájuk semmit.

Wynonna ráadásul odáig ment, hogy a bírósághoz fordult a végrendelet miatt. Valószínűsíthető, hogy azért ragaszkodik ennyire az örökséghez, mivel felélte a tartalékait. Minden dollárt, amit a The Judds-szal keresett, elköltött, ráadásul olyan komoly költekezési problémái vannak, hogy 2004-ben egy kezelőintézetbe is bejelentkezett.

A pert arra alapozta, hogy szerinte édesanyja már 2017-ben, amikor végrendelkezett, sem volt beszámítható.