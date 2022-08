Fazekas Vivien tegnap jelentette be, hogy Molnár Gusztávval külön utakon folytatják tovább, tönkrement a házasságuk.

Ahogy mi is megírtuk, Molnár Gusztáv a saját felelősségére elhagyta a rehabot néhány nappal ezelőtt, de úgy tervezte, máshol folytatja majd a gyógyulást. Bár felesége, Fazekas Vivien mindvégig kitartott a sorozatsztár mellett, végül nem bírta tovább azt a terrort, amiben férje tartotta. Tegnap Instagramon tudatta követőivel, hogy tönkrement a házassága.

A Blikk munkatársa megkereste Gusztávot a történtekkel kapcsolatban, azonban meglepő válasz érkezett: a színész azt állítja, fogalma sem volt arról, hogy válófélben vannak.

"Ez most meglepett... Nem láttam, amit Vivi kiírt, és nem is beszéltem most vele" – mondta a színész.