Nagy Feró szerint eddig pazaroltunk, de be kell látni, hogy ez így nem mehet tovább. A házát ennek megfelelően alakítja át, és azt is jól meggondolja, melyik szobát fűtse télen és mennyire.

Feró szerint az egész világnak meg kellene tanulnia takarékoskodni az energiával, de a magyaroknak egészen biztosan. Úgy gondolja, hogy mindenkinek meg kell értenie, hogy „az energiával, vízzel, árammal nem lehet szórakozni".

Ő maga is sokat tesz a spórolás érdekében: automata lámpákat épít be a házába, így ha felkapcsolja a villanyt a mosdóban, majd kijön onnan, a lámpa magától lekapcsol.

A 75 éves énekes azt mondja, a világ szerinte nagyon meg fog változni, ezért a fűtést is átgondolja: „Én is otthon a tavalyi fogyasztásunkat biztos, hogy csökkenteni fogom. Már számolom, hogy melyik szobában, hol kell egyáltalán fűteni, és annak a mértékét is gondoljuk meg" – nyilatkozta a Metropolnak.