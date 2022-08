Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Valamilyen közösen kezelt pénzügyi forrás megszakadhat ezen a héten. Mindez pedig érintheti a családodat is, könnyen lehet, hogy viták pattanhatnak ki köztetek. A Vízöntő telihold szerint emlékezetes napok várnak rád, de sajnos nem pozitív értelemben. Tehetetlennek érezheted magad, ami nagyon frusztráló lehet. Higgy benne, hogy rövidesen kiderül az ég a fejed fölött!

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Még a Bikában jár a Mars, de a feszítő hatása egy kicsit talán már gyengül. Valószínűleg döntened kell egy ingatlannal kapcsolatos kérdésben. Lehet, hogy nem a legkényelmesebb feladat vár most rád, s ettől igen dühösnek érezheted magad, de anyagilag mégis így jársz jobban. Párkapcsolatodban higgadtabbnak kell lenned, hogy kezelni tudd a konfliktusokat.

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Az erősséged a kommunikáció, ezt mindenki tudja, s ezen a héten ez még inkább így lesz. A Vénusz bolygó az Oroszlán jelébe lép a héten, s innentől bőven lesz alkalmad megcsillogtatni pallérozott elmédet. Nem mellesleg most nagyon könnyedén ismerkedsz. A Vízöntő telihold külföldi utazás lehetőségét jelzi. Ez segíthet feldolgozni a régi sérelmeket, amelyeket végre el tudsz engedni.

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

A pénzügyek miatt nem kell aggódnod többet, ugyanis a Vénusz bolygó mindenféle földi jóval halmoz el téged. Erre ráerősít a Vízöntő telihold, amely a pénzügyekben okos megoldásokra ösztönözhet. A baráti körben ugyanakkor akadhat némi probléma, talán valaki végleg elköszön az életedből. Rövidebb utazásokat is jeleznek a bolygók erre a hétre.

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

A Vénusz az Oroszlán jegyébe lép ezen a héten, s innentől még több figyelemre számíthatsz, amiben természetesen valósággal fürdőzni fogsz. Nemcsak te leszel a társasági élet középpontja, de valaki felfigyel a vonzerődre is. A bolygók szerint ugyanakkor legyél visszafogott, engedd, hogy meghódítson téged az illető.

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Ha erre a hétre tervezted a nyaralást, akkor számolnod kell fennakadásokra, késésre, leginkább a repülőtereken bizonytalan most a helyzet. Ha kisgyerekek is vannak a családban, akkor talán érdemes lenne változtatni a terveken, ha lehetséges. A belföldi nyaralás plusz élményeket hozhat, nem mellesleg több pihenést is, ami, valljuk be, már nagyon rád férne - írja az Astronet.

Az összes jegy heti horoszkópjáért kattints ide!