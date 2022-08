Több helyen heves kifutószéllel érkezett, ezzel jelentős károkat okozva az érintett területeken. A zivatarrendszer hossza ekkor 1600-1800 kilométer között mozgott, ám vasárnap kora délutánra már 2400 kilométer hosszúságúra fejlődött, Moldovától egészen a Barents-tengerig nyúlt.

Az északi sarkkörön túl is akadtak zivatarok, ami nagyon ritkán fordul elő, most mégis megtörtént, annak köszönhetően, hogy a front előoldalán, ebben a sarkköri régióban is 30 fok közelébe melegedett a levegő hőmérséklete, így a zivataroknak kedvezően labilissá vált a légkör - írja az Időkép.

Erős szél és jégeső miatt ma hajnalban hazánkban is riasztást adtak ki több megyére.