Az édesanyja rettegéséről biztosan hallottál már.1957. augusztus 9-én New York városában született. Az édesapja, Peter Griffith reklámszakember volt, az édesanyja Tippi Hedren színésznő, aki Alfred Hitchcock olyan filmjeiben játszott főszerepet, mint a Marnie és a Madarak című legendás horror. A szülei kétéves korában elváltek, ezután az édesanyja nevelte, egy idő után az új férjével közösen.

Nagyrészt skandináv származású.Anyai oldalról nagyrészt skandináv ősökkel rendelkezik: a dédszülei közül kettő svéd, egy norvég, egy német származású. Apai oldalon britek, elsősorban walesiek a felmenői.

Ijesztő ajándékot kapott Alfred Hitchcocktól.A kislány Melanie-nak a híres horrorrendező egy ajándékkal próbált kedveskedni, méghozzá egy édesanyjáról mintázott babával. A babát viszont egy fadobozba csomagolva adta át, amitől a kislány teljesen kiborult, mivel olyan hatást keltett, mintha egy koporsóban látná a miniatűr édesanyját.

Oroszlán sebesítette meg minden idők legveszélyesebb forgatásán.A filmtörténet valaha volt legveszélyesebb forgatásának tartják az Üvöltés felvételeit, ahol 70 stábtag sérült meg a csak félig-meddig idomított vadállatokkal történő munka során. A film Griffith nevelőapja, Noel Marshall projektje volt, és saját maga, illetve családja játszotta benne a főszerepeket több mint 100 oroszlán, tigris, puma és egyéb ragadozó mellett. Az egyik jelenet felvételekor Melanie Griffith arcát is úgy megsebesítette egy oroszlán, hogy plasztikai műtéttel kellett helyreállítani.

14 évesen jött össze világsztár férjével.Az édesanyja The Harrad Experiment című filmjének forgatásán statisztaként működött közre, és jött össze a film egyik főszereplőjével, Don Johnsonnal. Griffith 14, Johnson 22 éves volt ekkor, a szülők mégis engedélyezték, hogy összeköltözzenek. Amikor Griffith elérte a 18 éves kort, össze is házasodtak, de még abban az évben elváltak. Bő egy évtizeddel később viszont újra egymásra találtak, és másodszor is összeházasodtak, ez alkalommal hét évig bírták.

Még mindig szereti Antonio Banderast.A két Don Johnsonnal kötött házassága közé belefért egy frigy Steven Bauer színésszel is 1981 és 1989 között. A második alkalommal pedig Johnsont nem más, mint Antonio Banderas kedvéért hagyta el, akivel a Hárman párban című film forgatásán ismerkedtek össze. Banderas fiatalkora óta Griffith rajongója volt, álmai nőjének tartotta, és amikor ez nemcsak a filmeken át, de a valóságban is bebizonyosodott, ő is egy pillanat alatt otthagyta az akkori családját. Közel 20 éven át maradtak együtt, egy gyerekük született, békében váltak el, és azóta is mindketten azt nyilatkozták a másikról, hogy mindig szeretni fogják.

Máig hordozza egy autóbaleset következményeit.1980-ban épp egy Los Angeles-i étteremből távozott, amikor a gyalogátkelőn elütötte őt egy száguldó autó. A csípőjénél találta el, a feje betörte a szélvédőt, majd óriásit repült az ütközés következtében. Jó darabig kórházban feküdt a baleset után, és máig érez fájdalmakat a sérülései helyén.

Örök küzdelmet folytat a függőségekkel.A családjában öröklődik az alkoholizmus, legalábbis a nagyapja és az apja is küzdött vele, ő pedig tízévesen rúgott be először. A karrierjében többször kellett kényszerszünetet tartania az alkohol- és drogproblémái miatt, az elvonókra néhány éves rendszerességgel vonult be. A kétezres évek elején a fájdalomcsillapító gyógyszerek függője lett, ekkor elkezdett blogot írni az ilyesfajta problémáiról, és azóta szakmai segítséggel nagyrészt sikerül kordában tartania azokat.

A lánya is világsztár.Don Johnsonnal közös lánya mára már talán az ő hírnevét is túlszárnyalta, hiszen Dakota Johnson olyan hollywoodi filmek sztárja, mint A szürke ötven árnyalata-trilógia, a Sóhajok, vagy az épp néhány hete bemutatott Felnőttem, csacsacsa. A Tűzforró Alabama című filmben pedig együtt is szerepeltek, ráadásul Antonio Banderas rendezésében, és a Banderasszal közös kislány, Stella társaságában.

Épp szünetet tart a színészi karrierjében.2017-ben volt utoljára igazán aktív a karrierjében, az azóta eltelt 5 évben mindössze két aprócska munkát vállalt: a SMILF című sorozat egyetlen epizódjában, és a Pont az a dal című film kis epizódszerepében bukkant csak fel. A jövőbeni tervei között pedig egyelőre csak egyetlen projekt szerepel: egy régóta húzódó, Akil című film, Antonio Banderas rendezésében...