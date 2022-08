Tóth Vera elárulta, mit gondol húgáról és arról, mennyire megosztó személyiség is Gabi.

Tóth Vera nemcsak magáról és anyagi helyzetéről vallott Palik Lászlóéknak, de húgáról, Tóth Gabiról is, akit sok támadás ér zenéje, vagy éppen megjelenése miatt. Vera kifejtette a véleményét testvéréről, elárulta, hogy néha őt is idegesíti Gabi.

"Annyira a védelmére keltem, hogy az emberek néha túlgondolják Gabit. Ő tényleg idegesítő néha. Fullra tud idegesíteni! Ha én most nem ismerném és látnám kívülről, lehet, hogy engem is idegesítene, mert végtelenül megosztó személyiség, meg olyan a beszédhangja is. Néha, amit ő ad magából, az félreértésekre ad okot. De alapvetően ő egy jó fej ember, egy jó gyerek. Tök mások vagyunk mindketten. Neki az egész élete arról szól, hogy keresi az útját.

Azt mondtam neki, tekintve, hogy 2-3 évente váltottál valamilyen stílust és nem maradtál meg úgy, tehát nem tudjuk, hogy ki a Tóth Gabi. Bármit is döntöttél az életedben, maradj amellett, ami vagy. Egyébként a párkapcsolatait illetően ő sosem volt egy könnyűvérű csaj. Mindig egy hűséges, családcentrikus és a mai napig keresi ezt a gyerekkori biztonságot, amit nem fog megtalálni, mert ez akkor volt. Ezt már nem szabad hajkurászni" - mondta Vera.