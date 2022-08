Madár Vera továbbra is elképesztő formában van , most pedig elmondta, minek köszönheti csodás alakját.

A színésznő úgy véli, sokat köszönhet a genetikának is, de rendszeresen mozog, és megtanult mértékkel étkezni. Odafigyel arra, hogy egészséges ételeket egyen, figyeli a kalóriákat és a szénhidrát bevitelt, de arra is, hogy ne vonjon meg magától mindent. Az étkezést tekintve a mértékletesség a jelszava.

"Kitapasztaltam, mennyit ehetek, de tudni kell megálljt parancsolni magunknak" - mondta a Borsnak, hozzátéve, hogy semmilyen titok és trükk nincs az alakja mögött.

"Semmilyen titkom és trükköm nincs, azonban a mozgásra igyekszem figyelni. Otthon számos sporteszköz áll a rendelkezésemre, így nem kell elautóznom egy edzőterembe. Ennek sok előnye van, főleg az, hogy akkor iktatom be a mozgást, amikor az időm megengedi. Csak át kell kapnom egy edzőruhát, és már csinálhatom is. Lehet, hogy ez nem annyira hatékony, mintha egy edző állna mellettem, de nekem ez így is megfelel. Van már egy jól bevált programom, azt használom, ami a karbantartásra és szinten tartásra elég" - mondta, majd arról beszélt, hogy fiatalon megküzdött mindkét véglettel: a túlsúllyal, majd az anorexiával is, és elmondta, hogy soha többet nem szeretne elcsúszni sem az egyik, sem a másik irányba.

A színésznő arról beszélt, hogy mik a tervei férjével közösen a nyár végére:

"Igyekszem majd sokat úszni. Általában a szállodákban van fitnesz terem is, olyankor azt is előszeretettel használom Richárdhoz csatlakozva. Mindig megtaláljuk a közös programokat, szeretünk együtt kikapcsolódni, de ilyenkor is meghagyjuk egymásnak a szabad teret, nem kényszerítjük bele egymást, ki mit szeretne épp csinálni."