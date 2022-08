Kos heti szerelmi horoszkóp

A Vénusz már az Oroszlán jegyében csillog, közben a Holddal kellemes szöget zár be, ez a figyelmedet mindenképpen a szerelem felé irányítja. Amire valóban jó, ha odafigyelsz, ugyanis a Mars és a Plútó egy új kapcsolatot jelezhet, elképzelhető, hogy a főnököddel szerettek egymásba. Rád fér már ez szeretetteli időszak!

Bika heti szerelmi horoszkóp

Minden esély megvan arra, hogy egy új szerelem vegye kezdetét. Lehet, hogy az illető idegen kultúrával rendelkezik, vagy a múltból bukkan elő, és valaha iskolatársak voltatok. A Vénusz-Jupiter trigonnal boldog hét vár rád. Fogadd nyitott szívvel a közeledését!

Ikrek heti szerelmi horoszkóp

A Mars belép az Ikrek jegyébe, amely rengeteg energiával lát el, amiből futja, hogy többet törődj magaddal, jobban ügyelj a külsődre. Ezt persze mások is észreveszik, sokan próbálkoznak nálad. A Merkúr sok szórakoztató ember barátságát hozná, de ezek nem biztos, hogy megbízhatóak az Uránusz fényszögeltsége miatt. Egyéniségedből fakadóan ebből te nem csinálsz jelenetet.

Rák heti szerelmi horoszkóp

A Mars-Plútó fényszögébe most bevonódik a Hold is, és jelzi, hogy egy nagyon jelentős kapcsolat veheti kezdetét. A Vénusz-Jupiter fényszöge minden szerelmesre hatással van, mert ilyenkor a boldogság határtalan, és nagyon elégedett leszel választottaddal. A Merkúr-Uránusz fényszöge igen magas szellemi elvárásokat támaszt feléd, amit te simán megugrasz, ha a szerelemről van szó.

Oroszlán heti szerelmi horoszkóp

Az Oroszlánban járó Vénuszt a Jupiter támogatja; ha szingli vagy, most aztán alkalmad nyílik válogatni a kendermagban. Rengeteg lehetőség vár rád, de neked nem akárki kell! Nem kell sokat várni rá, a korkülönbség lehet, hogy szerepet játszik a kapcsolatban, egyfajta tanár-diák viszony alakul ki köztetek, de legalább büszke lehetsz partnered intelligenciájára is.

Szűz heti szerelmi horoszkóp

Ha egyedül élsz, most változás állhat be, ugyanis a Szűz jegyében halad a Merkúr, kiváló fényszöget alkotva az Uránusszal. Az illető szellemileg nagyon megfog téged, mivel egészen más kulturális hátterű, más filozófiával megáldott ember. Neked az emberi különcségek egyébként is a gyengéid, főleg, ha azok szellemileg az átlag felett állnak - írja az Astronet.

