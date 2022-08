Az utóbbi hetekben több kellemetlen hír látott napvilágot a szerelmesekről. Nemrég Zákinthoszon töltöttek néhány napot, azonban a nyaralás nem telt zökkenőmentesen. Amikor a szálloda egyik munkatársa megkérte őket, hogy halkítsák le az üvöltő zenét, a rapper nemes egyszerűséggel annyit reagált, hogy "a rák egye ki a szemed". Később Edina volt kénytelen magyarázkodni szerelme megnyilvánulása miatt, akkor azt mondta, hogy bár a rapper időnként nyers, ő így szereti.

Ezután kiderült, hogy a volt szépségkirálynő is megméretteti magát a Dancing with the Stars műsorában. A követők pedig már most attól tartanak, hogy G.w.M féltékenységi jelenetet fog rendezni a próbák alatt.

Most viszont a páros legutóbbi posztjai arra engednek következtetni, hogy minden a legnagyobb rendben, és nem is lehetnének boldogabbak egymás oldalán.

"A legjobb dolgok a legváratlanabb helyzetekben kopogtatnak be hozzánk" - írta Edina a fotóhoz, amit ide kattintva tudsz megnézni

G.w.M még pár nappal korábban posztolt közös képet, amihez egyszerű, ám sokat mondó szöveget írt:

"De szeretlek teee" - áll a poszt mellett.