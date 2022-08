Básti Juli nyáron nem sokat pihen, várja a színpad és a filmforgatás. A három fiára, a férjére és a két kutyájára persze szakít időt: a Balaton-felvidéki nyaralójuk a bázisuk ilyenkor. A Kossuth-díjas szí-nésznő arról is mesélt a szerdán megjelenő hot! magazinnak, hogy a férjével, a színházi rendező Puskás Tamással hogyan telnek a mindennapjaik.

"Néha összekapunk, de mindig meg tudjuk beszélni a dolgainkat, akár otthon a vacsoránál. Egyébként is sokat szakmázunk, ez egy családi ártalom nálunk. Tamás ízlésében abszolút bízom, és szerencsére gyakran kér fel remek szerepekre. Woody Allen darabját, a New York-i komédiát tizenhat éve játszom, a télen pedig felújítjuk a Nem félünk a farkastól-t Rudolf Péterrel. Olykor akadnak súrlódások, de már 37 éve nyúzzuk egymást, tehát kibírjuk továbbra is. A bizalom ugyanis az elejétől fogva töretlen közöttünk" – vallott a kapcsolatukról a színésznő, aki a magazinban a gyerekeiről is hosszasan mesél! Keressétek a lapot digitális formában is a digitalstand.hu/hot oldalon!