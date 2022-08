ByeAlex korábban arról beszélt, milyen érzései vannak az öregedéssel kapcsolatban. Elmondta, hogy már a gondolatát is gyűlöli, és minél idősebb lesz, annál kevésbé akar majd koncertezni.

"Egyszerűen nem látom magam ott sokáig. Ha már nem vagyok kellően fiatal, aktív, jól kinéző előadó, nem érezném jól magam odafenn. Nem tartanám magam ízlésesnek és hitelesnek, ha öregen balf*szkodnék a közönségnek" – mondta akkor.

Nagy Feró személyes támadásnak vette az elhangzottakat, és nem is hagyta szó nélkül. A nemzet csótánya durva, megalázó véleményt fogalmazott meg az X-Faktor mentoráról.

"Hál' istennek, fiatalabb koromban sem balf*szoskodtam, és most sem érzem úgy. Hogy is hívják a fiatalembert? Bye-Bye Alex? Azért kell így mondani a nevét, mert nem is értem, miről beszél. Mi az a mű, amit ő csinált? Hogy sztárt csináltak belőle, azt a televíziónak köszönheti, de egyáltalán hogy merészel az idősebb kollégákról megszólalni?" - háborgott a 76 éves, Kossuth-díjas zenész a Story magazinnak.