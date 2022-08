Kulcsár Edina, aki a Dancing with the Stars című táncos vetélkedőben Bonyhádi Ferenc partnereként szerepelt volna, nemrég jelentette be, hogy fogamzásgátló mellett teherbe esett. Mivel a gólyahírre senki sem számított, a TV2 stábjának villámgyorsan kerítenie kellett valakit a helyére: végül Berki Mazsira esett a választásuk.