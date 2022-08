Ben és Jennifer még júliusban kötötték össze az életüket, ám a lagzira csak most, augusztusban került sor, azon a helyszínen, ahol a tervek szerint 2002-ben is tartották volna. A bulit háromnaposra tervezték, és olyan világsztárokat is meghívtak, mint Matt Damon, Jimmy Kimmel, Jane Fonda és Renée Zellweger. Ben Affleck azt szerette volna, hogy ez a hétvége kedveséről, Jenniferről szóljon, és ez így is lett.

Az énekesnő ugyanis meseszép ruhában pattant a parkett közepére, ahol táncosokkal kiegészülve énekelt és persze táncolt ő is, miközben újdonsült férje közvetlenül előtte ült egy széken. A produkcióról videó is készült – írja a Blikk.