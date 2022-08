Gézának hívják.Benjamin Geza Affleck-Boldt a teljes és hivatalos neve. A Géza nem magyar származásra, hanem a családjuk Magyarországról kivándorolt, holokauszttúlélő szomszédjára és barátjára utal, akinek a tiszteletére kapta ezt a nevet.

Bostonért rajong.Ugyan a kaliforniai Berkeley városában született, de Bostonban nőtt fel, és ezt a várost érzi sajátjának. Ez pedig nem csak abban mutatkozik meg, hogy a Boston Red Sox és a Boston Celtics csapatainak lelkes szurkolója, hanem hogy a filmjei is gyakran játszódnak Bostonban, vagy egyenesen témájukká is válik a város, mint a Hideg nyomon és a Tolvajok városa esetében.

Az apukája ihlette a Good Will Huntingot.

Ben Affleck édesanyja tanárnőként dolgozott, az édesapja foglalkozása pedig szociális munkás volt, de egy időben karbantartóként kereste meg a havi betevőt, méghozzá a Harvard Egyetem alkalmazásában. Ez az emlék vált aztán a Good Will Hunting sztorijának egyik ihletőjévé Affleck számára.

Közös volt a bankszámlája Matt Damonnal.Nyolcéves korában ismerkedett a közelükben lakó Matt Damonnal, és egy életre szóló barátság született belőle. Később kiderült, hogy ők ketten tizedunokatestvérek is egy William Knowlton Jr. nevű, 1630-ban Angliából kivándorolt kőműves révén. Amikor pedig a karrierjük elején jártak, évekig együtt laktak, és még a bankszámlájuk is közös volt.

Ő minden idők legfiatalabb Oscar-díjas írója.Az igazi áttörést a Good Will Hunting hozta el Affleck és Damon számára, amiben nem csak szerepeltek, de ők ketten írták a forgatókönyvét is. Sőt, elnyerték vele az Oscart is, ezzel pedig 25 évesen Ben Affleck lett a legfiatalabb forgatókönyvíró, aki elnyerte a díjat.

Csak egy félévet járt egyetemre, de nagyon megérte.

Mindössze egy félévet töltött el a vermonti egyetemen, mielőtt kirúgták. Ezidő alatt viszont elkészített egy rövidfilmet Megöltem a leszbikus feleségem, felakasztottam egy húskampóra, és most van egy három filmre szóló szerződésem a Disney-nél címmel, ami beindította a később oly sikeressé váló rendezői pályáját is. Amikor pedig az iskolapadot koptatta, akkor elsősorban a közel-keleti konfliktusokkal kapcsolatos órákra járt, ezek pedig jó alapot szolgáltattak később Az Argo-akció című filmjéhez, amiért rendezői Oscart nyert.

Csak Jennifer nevű nőknek vesz gyűrűt.

2002 és 2004 között már volt egyszer Jennifer Lopez a párja, az eljegyzésig is eljutottak. Majd a Daredevil forgatásán összeismerkedett Jennifer Garnerrel, aki aztán 2005-ben a felesége, majd három gyermekének anyja is lett. Garnerrel 2018-ban váltak el, jelenleg pedig épp azzal van tele a bulvársajtó, hogy Affleck és Jennifer Lopez újra egymásra találtak, sőt néhány héttel ezelőtt össze is házasodtak.

A póker nem csak hobbi a számára.A kártyázás a kedvenc szabadidős tevékenysége, de olyan jól megy neki, hogy nem csak a haverokkal űzi. A kaliforniai állami pókerbajnokságról 2004-ben például nem kevesebb, mint 356 000 dollár nyereménnyel ment haza.

Charlie Sheen vitte el elvonóra.A felmenői között nagyon sok az alkoholista, és neki már 15 évesen meggyűlt a baja az italozással. Azóta ez rendszeresen visszatérő probléma az életében, ami a karrierjére és a családi életére is több alkalommal volt súlyos hatással. Egy alkalommal például odáig fajult a helyzet, hogy a nem épp a józanságáról híres Charlie Sheen vitte őt el az elvonóra, mert nem látott más megoldást. Hogy az utóbbi időben Affleck szembenézett a függőségével, azt a filmjeivel is mutatja: többek között A visszaút és az Iskola a pult mentén című mozikban is fontos szerepet kap a téma.

Újra együtt dolgozik Matt Damonnal.A két jóbarát már Az utolsó párbaj című történelmi filmben is együtt működött közre (a szereplés mellett íróként és producerként is), a következő projektjük pedig pláne ízig-vérig közös produkció lesz. Az egyelőre cím nélküli filmet Affleck rendezi, írja, részt vesz a produceri munkákban, valamint szerepel is a filmben, Damon pedig a főszereplői teendők mellett forgatókönyvíróként és producerként is közreműködik. A történet a Nike társalapítójának Michael Jordan kosaraslegendával való szerződéskötésért folytatott küzdelme áll, ami a nyolcvanas években beindította a sokmilliárd dolláros modern sportipart.