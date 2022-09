Ahogy mi is megírtuk, az énekesnő igazán nehéz időszakon van túl. Volt barátja meztelen felvételeket tett közzé Barbiról, amik bejárták az internetet. Barátai szerint jól viselte a történteket, és bíznak benne, hogy valóban sikerül feldolgoznia a bosszúpornó okozta sérüléseket.

Most viszont kiderült, hogy Barbira ismét rátalált a szerelem, ráadásul nem is akárki rabolta el a szívét, hanem a népszerű TikToker, Serleg Albert. Albert az RTL reggeli műsorában most bővebben is beavatta a nézőket párkapcsolatuk részleteibe.

Kiderült, hogy már négy hónapja vannak együtt, csak szerették volna privátan kezelni a kapcsolatukat. Albert az utóbbi idők nehézségei miatt sok negatív kommentet várt, azonban követői nagyon pozitívan fogadták a híreket.