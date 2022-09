Minden évnek és minden évszaknak megvannak a színei. Bár a világon sok minden állandó, a divatot sokkal inkább a folyamatos változás jellemzi, épp ettől olyan izgalmas. A 2022-es ősznek is megvannak a legdivatosabb árnyalatai, amelyeket érdemes beépíteni a ruhatárunkba. Mutatjuk, melyek ezek!

Ha az őszre gondolunk, a semleges színek jutnak eszünkbe először, mint például a barna, vagy a bézs árnyalatai, ám idén nem csak ezek az árnyalatok hódítanak. Idén ősszel divatos az élénkkék, a csípős rózsaszín, és a finom, pasztell árnyalatok is.

2022-ben sincs új a nap alatt, és továbbra is vannak olyan alapdarabok és színek, amelyek, úgy fest, hogy sosem mennek ki a divatból. Összeszedtük azt a négy színt, ami nem hiányozhat az idei őszi gardróbodból. Mutatjuk, melyek ezek!

Kobaltkék

A kék minden árnyalata trendinek mondható, akárcsak a víz-és a cerulean kék. A kobaltkék az idei ősz egyik legnépszerűbb árnyalata, ami nem csoda. Amellett, hogy feltűnő, tökéletesen passzol a visszafogott színekhez, és többek között a szürkével, a fehérrel és a bézzsel is tökéletesen harmonizál.

Ha szereted a kéket, vásárolj bátran egy-egy szürkéskék, éjkék, metálos kék vagy kobaltkék ruhadarabot, ugyanis ezek amellett, hogy remekül néznek ki, nyugtató hatással is bírnak.

Barbie rózsaszín

Nem kell megijedni a színektől, sőt, idén ősszel a legjobb, amit tehetsz, hogy az alapszínek mellé vásárolsz néhány feltűnő, vidám színű ruhát vagy kiegészítőt. Idén ősszel a gyümölcsös pink és a púderes rózsaszín árnyalatok dominálnak, de nagyon divatos a Barbie-rózsaszín is.

Ha nem akarod, hogy túl sok legyen, kombináld feketével, vagy a zöld bármely árnyalatával, ha pedig a letisztult szetteket kedveled, párosítsd bézzsel vagy bármilyen pasztell színnel. Kezdésnek egy Barbie- rózsaszín táska is jó választás lehet!

Mustársárga

Amikor azt írtuk, hogy van, ami nem megy ki a divatból, példának okáért olyan színekre gondoltunk, mint a mustársárga. Ez az árnyalat évek óta nagy népszerűségnek örvend, és idén is divatosnak mondható. A mustársárga tökéletesen passzol az alapszínekkel, élénkíti a kéket, a szürkét, és vibrálásának köszönhetően garantáltan megtöri az őszi szürkeséget. Nemcsak a mustársárga, de a sötétebb sárga bármely árnyalata és az arany is szuper választás!

Vörösáfonya

A bordó hosszú évek óta kedvelt szín a késő őszi, téli időszakban, idén azonban bátran kísérletezhetsz a piros élénkebb árnyalataival is. A merlot, a vörösáfonya és a barnásvörös ruhadarabok kifejezetten trendik. Ha biztosra akarsz menni, szerezz be egy kötött, élénkpiros garbót, vagy kötött tunikát, de ha nem vagy ennyire bevállalós, kezdd kicsiben, és szerezz be egy vagány kiegészítőt.

A piros tökéletesen harmonizál a sötét színekkel és a bézzsel, de a bevállalósabbak kékkel vagy lilával is viselhetik ezt az árnyalatot.

Ide kattintva megnézheted,melyek azok a nélkülözhetetlen késő nyári, kora őszi ruhadarabok, amelyek igazán trendinek mondhatóak.