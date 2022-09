Ahogyan arról mi is beszámoltunk, Szabó András Csuti a napokban jelentette be, hogy szakított barátnőjével, Reginával. A szakításuk előtt már felröppentek a pletykák, hogy a kétgyermekes édesapa egy ismert magyar színésznővel melegedett össze, úgy tűnik a hír igaz lehet, Csuti és Szorcsik Viki egy helyről jelentkeztek be a közösségi oldalukon.