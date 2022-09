Mindig is otthonra és családra vágyott Hosszú Katinka, aki a Covid alatti zárások alatt, amikor nem úszhatott döbbent rá, hogy nagyon hamar felszaladnak rá a kilók.

A rendszertelen étkezés mellett az edzés hiánya is hozzájárult a Katinka számára döbbenetes tapasztalatokhoz:

"Amikor top formában voltam, akkor elképzeltem, milyen jó lesz, amikor abbahagyom, mert vékonyabb leszek, nőiesebb, mert nincs rajtam annyi izom. Jött ez a 2020-as időszak és rájöttem, hogy felszaladnak a kilók, ráadásul rá az izomra, jó pufi lettem tőle. Rosszul éreztem magam, hogy nem volt meg a rendszeresség az életemben, nem volt meg a mozgás, elkezdett fájni a hátam" - mesélte Lilu Makeup/Down című műsorában.

Az olimpiai bajnok úszónő többek között arról is mesélt, hogy amíg a teljes fókusz az úszáson volt, addig napi 6 órát töltött a medencében, plusz 2 órát konditeremben, a munkával töltött 8 óra volt egyúttal az énideje is, így most, amikor már nem csak az úszásra koncentrál, rájött, hogy annak a 8 órának, amikor egyedül volt és befelé figyelt, legalább egy részére szüksége van.

A ma már inkább a harmóniára törekvő Katinkának az úszás a lételeme, soha nem akarja abbahagyni, akkor sem, amikor lezárja majd profi karrierjét.