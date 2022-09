Berki Krisztián idén májusban távozott az élők sorából váratlanul. Halálát követően sokan támadták Mazsit azért, mert szerintük nem gyászol megfelelően, de főként a celeb édesanyja kritizálta az özvegyet."Aki tényleg, komolyan gyászol, az nem nyaralgat Balin, vagy utána Siófokon, ahol egyébként egy pasival volt, nem jár-kel rihegve-röhögve ide-oda, nem flörtölget egy buliban valami tévéssel, és nem megy el táncikálni a tévébe" - mondta Krisztián édesanyja. Olaj a tűzre, hogy a minap kikerült az internetre egy fotó, amelyen állítólag Mazsi van. A felvételen egy férfival látható. Egy bennfentes ismerős szerint az illető egy üzletember, akivel már hónapok óta egy párt alkot Mazsi.

"Vidéken él, és sikeres üzletember, van egy jól menő vállalkozása. Már korábban is ismerték egymást Mazsival a közös barátaiknak köszönhetően. Hónapok óta együtt vannak, Zoltán rengeteget segített neki a gyászban és az újrakezdésben. Jól megértik egymást, hiszen egy korábbi kapcsolatából neki is van egy kislánya" - mondta a Blikknek az ismerős, aki azt is elmondta, már Balin és a Balatonon is együtt voltak.