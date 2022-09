45 és 60 éves kor között a legtöbb nőt utoléri a menopauza, ám a klimax nem a menstruáció elmaradását jelenti. A változókor több szakaszból áll, általában 5-10 évig tart, de egyes nők életében akár egy 15 éves folyamat is lehet. Természetes, de ez nem jelenti azt, hogy problémamentes időszakról van szó. Vannak nők, akik szinte meg sem érzik, de azért a legtöbb hölgynek vannak enyhébb, vagy akár súlyosabb tünetei is. Rengeteg azonban a tévhit körülötte, ezért minél többet beszélni kell róla.

Gyakran halljuk kvázi szitokszóként nemcsak férfiaktól, hanem időnként nőtársainktól is , hogy pl. klimaxos öreglány, nem csoda, ha nem szeretünk beszélni róla, és ha megérint a szele, inkább letagadjuk. Pedig se nem szégyen, se nem betegség, nagyon is természetes folyamat, amit nem szabad tabusítani. Helyette inkább próbáljunk minél több információhoz jutni, hogy amikor tényleg elérkezik az életünkbe, ne érjen sokként, ne éljük meg tragédiaként, s ha élvezni nem is tudjuk, fogadjuk el, hogy bármennyire is szeretnénk átugrani, mi sem maradhatunk ki belőle.

Ehhez az információgyűjtéshez próbálunk most hozzájárulni néhány fontos ténnyel és a tévhitek eloszlatásával.

Mi a klimax? Mi történik a női szervezetben változókor idején?

A klimax görög eredetű szó, ami nagyon egyszerűen a változás korát jelöli. De mi változik? Röviden: minden. A hormonális változások valóban mindenre kihatnak, nemcsak a ciklusunkra, hanem minden porcikánkra, a lelkünkre és a szellemi teljesítményünkre is. A jó hír, hogy mindez átmeneti.

Kicsit bővebben: szervezetünkben csökken a progeszteron és az ösztrogén hormon termelődése. Előőször a a tüszőrepedés és a sárgatestfázis marad el, majd a tüszőérést serkentő hormonnal szemben is érzéketlenné válnak a petefészkek. A progeszterontermelés a menopauzával sajnos végleg megszűnik, ám az ösztrogén egy bizonyos fajtája továbbra is megtalálható lesz a szervezetünkben.

Mi a menopauza?

Tehát a klimax egy évekig tartó, szakaszokból álló folyamat, a szakaszok a menopauza köré épülnek.

A menopauza - szemben a klimaxszal, nem egy folyamat, hanem egyetlen időpont, mégpedig az utolsó menstruáció időpontja. Az utolsó menstruáció az, melyet egy éven át nem követ másik, tehát a menopauza időponja csak utólag állapítható meg. Ez a magyar nőknél nagyjából 50-55 éves korban következik be.

Fontos, hogy mivel az időpontja csak utólag, 12 menstruáció nélküli hónap után mondható ki, ha aktív szexuális életet élünk, ne felejtsünk el védekezni, mert bár kicsi rá az esély, előfodulhat, hogy a könnyelműségünk eredménye egy baba beköszönése lesz, amit annak ellenére, hogy egy gyermek mindig öröm, ebben a korban már nem mindenki él meg szerencseként.

A klimax szakaszai

A változókor alatt a női test fokozatosan alkalmazkodik a változásokhoz, a klimax tünetei eleinte enyhébbek, ritkábban jelentkeznek, ám az idő előrehaladtávak felerősödhetnek.

Premenopauza és perimenopauza

A menopauzát megelőző időszak a premenopauza szakasza, melyből a menstruáció meszűnését megelőző pár év a perimenopauza időszaka. A premenopauza 40 éves kor után el is kezdődhet, de akadnak, akiknél már 35 éves koruk elmúltával beköszöntenek a tünetei.

A tünetek előfordulása a premenopauza időszakában gyakoribb, mint a menopauza közelében, mivel ebben a szakaszban a legnagyobb az ingadozás a nemi hormonok - ösztrogén, progeszteron és tesztoszteron – termelődésében.

Posztmenopauza

A menopauza utáni szakaszban is lehetnek klimaxos tünetei a nőknek. Néhányan arról számolnak be, hogy az utolsó menstruáció után még 5-10 évvel is szenvedtek a változókor hátrányaitól, leginkább a hőhullámoktól, tehát tüneteik nem múltak el - ám ez nem általános jelenség, a legtöbb nőnél nem jellemző.

A változókor tünetei

Sokan mondják, hogy ők nem érzik a klimax tüneteit, ami elképzelhető, pláne, hogy néhány közülük a mai stresszes életmódunk miatt már a fiatalkorban is általánosan előforduló probléma. Ráadásul az előbb-utóbb mindannyiunk életébe beköszöntő életszakasznak nemcsak testi, de lelki tünetei is lehetnek.

A klimaxnak 50 jellemző tünetét ismerjük, melyek közül a leggyakrabban előfordulók, és talán kimondhatjuk, hogy szinte mindenkinél jelentkeznek:

rendszertelen menstruáció

hangulatváltozás

ingerlékenység

szorongás

hőhullámok

éjszakai izzadás

alvászavar

fáradékonyság

Ha csak ezeket a problémákat tapasztaljuk meg, valóban nehéz megállapítani, hogy az életvitelünk vagy a korunk hozza magával a nem túl kellemes tüneteket. Ám a változókorban ennél kellemetlenebb és kockázatosabb tünetei is lehetnek, melyeket jó páran megtapasztalnak a negyvenes-ötvenes éveikben.

Ezek:

a nemi vágy csökkenése

hüvelyszárazság

visszatérő húgyúti problémák, fertőzések

memóriazavarok

súlygyarapodás

bőrszárazság

hajhullás

csontritkulás

Ezen kívül még számos, rosszul hangzó és valóban kellemetlen, hosszabb távon egészségügyi problémákat okozó tünete lehet ennek a korszaknak; ám nem szabad elkeseredni, a legtöbb megelőzhető, kezelhető, sok közülük valóban csak átmeneti, és természetes eszközökkel is enyhíthető.

Mi segíthet a tünetek enyhítésében?

Sokan vannak, akik a hormonterápiára esküsznek, ám annak hosszú távú egészségkárosító hatásait még csak kutatják. Ami biztosnak látszik, hogy noha számos előnye mellett, mint az ösztrogénpótlás hatásaként tünetmentesség, és a hormonhiány okozta egészségügyi kockázatok elkerülése, bőven van hátránya is. Például ilyen a mellrák kockázatának megnövekedése. Ezért hormonpótlásra csak komoly vizsgálatokat követően, folyamatos orvosi ellenőrzés mellett lehet sort keríteni, és a terápiát újra ás újra átgondolva lehet igénybe venni azoknak a nőknek, akiknek a változókori tünetei az életminőségük súlyos romlásához vezetnek.

Mások a természetes gyógymód hívei, rengeteg féle készítményt lehet kapni a patikákban és gyógynövényboltokban, melyek a szokásos, leggyakoribb tünetek enyhítését vagy megszüntetését ígérik. Ezekhez itt és most a szakértelem hiánya miatt inkább nem adunk tippeket, és ugyanezen okokból javasoljuk, hogy bármilyen étrendkiegészítő, gyógynövényes hatóanyagú szer bevétele előtt konzultálj az orvosoddal. A gyógynövényeket sem mindegy, hogy ki, mivel, milyen mennyiségben és milyen hosszú távon szedi be.

A változókor utáni élet

Ha lezajlott a klimax, kialakul egyfajta hormonegyensúly a szervezetben, de ez nem ugyanaz, mint előtte volt. A kellemetlen tünetek elmúlnak, ám ugyanolyanok már sosem leszünk, ezzel kár áltatnunk magunkat. Szépészeti, plasztikai beavatkozásokkal a külcsín javítható, ha erre valakinek igénye és lehetősége van, de nyugtasson meg mindenkit az a tudat, hogy még a legnagyobb sztárok is ugyanazokkal az egészségügyi kockázatokkal és esetleg kialakuló betegségekkel küzdenek 50 év felett, mint mi, hétköznapi halandók.

Az ösztrogén alacsony szintje fokozza a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát minden 55 év feletti nőnél

ugyanezen okokból a csontritkulással, izomgyengeséggel és ízületi problémákkal is mindenkinek szembe kell néznie

az inkontinencia, gyakoribb hüvelyfertőzések is előfirdulhatnak az ötvenes éveinkben

az agyunk is jobban ki van téve a stroke kockázatának

megjelenhet az inzulinrezisztencia - ha eddig még nem történt meg -, és a II-es típusú diabétesz kockázata is jóval nagyobb, mint fiatalabb korunkban volt.

Azért jó hír is van

A minden hónapban megjelenő vérzés eltűnik az életünkből, nem kell aggódni, hogy keresztülhúzza a számításainkat, a nyaralásunkat, a bulikat, ünnepeket. Elmúlik a klimax alatti fáradékonyság, energiahiány.

Mindennek ellenére fellendülhet a szexuális életünk is, hiszen ebben a korban már a teherbeesés kockázatával sem kell számolnunk, felszabadultabbam élhetjük az életünknek ezt a részét.

Munkahelyünkön is jó pozícióba kerülhetünk, hiszen nekünk "csak" tudásunk, tapasztalatunk van, családalapítási szándékunk már régen nincsen, így a munkáltatónak a kieséstől részünkről nem kell félnie.

Már nincsenek megvalósíthatatlan céljaink, nem ugrunk minden apróságra, a gyerekeink is felnőttek, a napi aggódás a múlté lesz, hiszen élik a saját felnőtt életüket. Sokkal több helyre eljuthatunk, foglalkozhatunk azzal, amivel mindig is szerettünk volna, több időt tölthetünk a párunkkal és még hosszan lehetne sorolni, mi minden előnnyel jár, ha az ember lánya eljut a menopauza utáni életszakaszba.

Ami még nagyon fontos, hogy a rendszeres orvosi vizsgálatokkal, szűrésekkel, életmódváltással, egészséges táplálkozással, sporttal minden kockázat csökkenthető, a menopauza idején a tünetektől az utána következő kockázatokig.

Tehát, aki már eljutott odáig, tegyen a jobb egészségért és élvezze az életet 50-en túl (is)!