A Halak jegy szülöttei rendkívül jó partnerek lehetnek, de ahhoz, hogy megértsük és értékeljük őket, akkor meg kell ismernünk a tulajdonságaikat. Nagylelkű és odaadó emberek, de sokszor álmodozók és hajlamosak a plátói szerelemre is.

A Halak jegy szülöttei misztikusak, spontán és figyelmes lények, akik rendkívül nagylelkű személyiséggel rendelkeznek. Az állatöv legérzékenyebb jegyének képviselői. Rendkívül erősek az érzelmeik, tele vannak empátiával, önzetlenséggel, ugyanakkor gazdag képzelőerővel is rendelkeznek, sokat álmodoznak. A Halak csillagjegyű emberek könnyedén megértik, elfogadják és intenzíven szeretik a partnerüket, és barátoknak is kiválóak: a Halakra mindig lehet számítani. Íme 5 dolog, amit még tudnod kell ennek a jegynek a szülötteiről, mielőtt elköteleznéd magad mellettük.

Ők a szeretet hagyományos megközelítésében hisznek

A Halak jegyében született emberek öreg lelkek, bölcsek, ugyanakkor az élethez, a kapcsolatokhoz és a szerelemhez való viszonyulásuk kissé régimódi. A hosszan tartó kapcsolatokban hisznek, könnyen teremtenek kontaktust, nem okoz számukra problémát az ismerkedés, de addig nem köteleződnek el, amíg nem érzik magukat teljesen szerelmesnek. Hajlamosak arra, hogy mások igényeit helyezzék előtérbe, azzal azonban akadhat problémájuk, hogy ki is fejezzék az érzéseiket. Megfontoltan kommunikálnak, és ha egyszer érzik a kapcsolódást, akkor soha nem hagyják cserben a párjukat, bármely problémában segítséget nyújtanak, és biztosítják a másik felet a támogatásukról.

Ők az alkalmazkodás királyai

Könnyedén ráhangolódnak a partnerükre, nem okoz számukra problémát, hogy alkalmazkodjanak a párjuk érzelmeihez vagy éppen hangulatához. Nagyon figyelmesek is, ha azt látják, hogy a párjuk nincs éppen a legjobb állapotban, a saját érzéseiket magukban tartják, a világért sem bántanák meg a másikat. Általában a partnerük igényeit és érzelmeit részesítik előnyben a sajátjaikkal szemben, ugyanakkor ők is vágynak a törődésre.

A Halak nagyon szeretik a romantikát és a randevúkat

A Halak rendkívül romantikusak, szentimentális és érzelmes lények, álmodozó jellemüknek köszönhetően folyamatosan különleges randevúkon törik a fejüket. Ezt azonban ők is elvárják, olykor szeretik, ha nem hétköznapi programokkal próbálják levenni őket a lábukról, de alapvetően az ő szívükhöz a megértés, a kedvesség és a figyelmesség vezet.

Rendkívül érzékenyek és érzelmesek

Mivel a Halak rendkívül alkalmazkodóképesek és együttérzőek, olykor mások hangulata az övéket is befolyásolja. Néha túlságosan hevessé válhatnak, és sok csalódás érheti őket, ugyanis nagyon jóhiszeműek és nem feltételeznek másokról sem rosszat. Jóindulatukat gyakran gyengeségnek nézik. Rossz hangulatukból nehéz őket kibillenteni, hosszabb ideig is eltarthat, mire újra rátalálnak az egyensúlyi állapotukra. Hajlamosak a plátói érzelmekre, és mivel érzékenyek, szükségük van egy erős támaszra.

Nagyon nagylelkűek

A Halak semmit nem sajnálnak másoktól, idejüket is szívesen szánják arra, hogy másokon segítsenek. Nagylelkű természetük miatt nem képesek hátat fordítani annak, aki segítségre szorul, a partnerüket pedig mindenek felett támogatják. Akkor is, ha nehezen tudnak időt vagy energiát szakítani arra, hogy mások problémájával foglalkozzanak. Mindig képesek félretenni a saját szükségleteiket, hogy meghallgassák a partnerük problémáját, de szívesen meg is oldják azt.

A Halak rendkívül hűségesek azokhoz, akiket igazán szeretnek: ha elkötelezték magukat, akkor kitartanak a választásuk mellett. Kényelmet és szeretetet biztosítanak a másik félnek, de ehhez szükségük van arra, hogy ők is szeretve érezzék magukat.