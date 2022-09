Aranyhintó is lesz Kulcsár Edina és G.w.M. esküvőjén. Legalábbis ilyen lakodalmat képzel el maguknak a rapper.

Most a legfontosabb a születendő gyermekük, így az esküvő egyelőre későbbre marad.

"Mi abszolút biztosak vagyunk egymásban. Nagyon sok szituáció és nagyon sok olyan solog volt, ami erősítette a mi kapcsolatunkat. Azt gondolom, hogy ez most nem is állhatna jobban, és tényleg nagyon sok mindent megéltünk, amit mások akár 10 év alatt. Mi most így elvagyunk, köszönjük szépen, lealább lesz új a nap alatt majd a jövőben" - mondta Edina a Tények Plusznak.

"A tetőpontok tetőpontján jár a kapcsolatunk, erre nincsenek szavak. Ez az első másodperctől kezdve egy olyan boldogság, amit a legtisztább szívből mindenkinek kívánok" - mondta G.w.M, aki azt is megerősítette, hogy valamikor esküvő is lesz, aranyhíntós lakodalmat terveznek.