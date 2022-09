Kulcsár Edina mindenkit meglepett azzal, hogy bejelentette: babát vár G.w.M-től. A gyermekáldás váratlanul jött, ugyanis Edina fogamzásgátlót szedett. Annak ellenére, hogy nem terveztek még babát, rendkívül örülnek, ám a helyzetüket kissé bonyolítja az, hogy Edina még nem vált el, ezért a gyerek automatikusan Csuti nevére kerülne, amennyiben a szülésig nem zárják le a válást.

"Ez a baba Isten ajándéka, és nem hiszem, hogy van nálam boldogabb ember a világon. Nem igazán lehet szavakba önteni, amit érzek, és amíg élek, vigyázni fogok rájuk. Én az első perctől mindent el tudtam képzelni Edinával. Imádom a kislányomat, a kisfiamat, és imádni fogom a babánkat, a babáinkat is. Annyi közös gyermekünk lesz, amennyit a Jóisten szán nekünk" - mondta G.w.M.

"Olyan az életünk, mint egy szappanopera. Együtt, kéz a kézben, semmitől sem félünk. Gyógyszert szedtem, ezért is lepett meg annyira a várandósságom. Ez a baba minden akadályt legyőzött. Látszik, hogy nagyon akart jönni hozzánk, mi pedig nagyon várjuk" - árulta el Edina, és azt is hozzátették, mikor terveznek összeházasodni. "Szeretnénk papíron is egyek lenni, de nem akarunk a baba miatt kapkodni. Nem akarom, hogy elvesszen az egész romantikája, úgyhogy ha sok ügyintézéssel jár is, állunk elébe, hogy az apukája nevét kapja majd a pici" - mondta Edina a Best Magazinnak.