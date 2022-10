A stílus maga az ember – vallotta Buffon grófja, aki a XVIII. század egyik ismert francia természettudósa volt. De vajon azt sejtette-e, hogy a horoszkópunk is nagyban befolyásolja, milyen a stílusunk?

Buffon grófja úgy vélte, hogy a személyiség, sőt a gondolatok is közvetlenül megnyilvánulnak az ember stílusában, s ha így nézzük, akkor bizony nem elképzelhetetlen, hogy a csillagjegyünk is befolyásolja, milyen a stílusunk.

Egy Oroszlán stílusa például – személyiségéből fakadóan – biztosan fenséges, míg egy Szűz zárkózott, visszafogott jelleméből adódóan inkább a szolid elegancia híve. De vajon milyen a Mérleg, a Skorpió, a Nyilas, a Bak, a Vízöntő és a Halak stílusa?

A Mérleg stílusaA Mérleg nyugodt, egyensúlyra törekvő, akárcsak a stílusa, amely vonzó, harmonikus, mégis izgalmas. Bár nagyon ügyel rá, hogy a megjelenésében minden passzoljon mindennel, ugyanakkor állandóan becsempész egy olyan darabot is az öltözékébe, amely felejthetetlenné teszi. Imádja keverni a különféle anyagokat és a fényűzést sem veti meg.

A Skorpió stílusaA Skorpió jegyben születettek kifürkészhetetlenek, egész lényüket átjárja az ösztönösség és a kendőzetlen szexualitás. Nem csoda tehát, hogy a stílusuk sem éppen csipkefinomságú, sokkal inkább érzéki és erőteljes. Ez azonban egyáltalán nem azt jelenti, hogy a Skorpió közönséges, sokkal inkább azt, hogy pontosan tudja, mi teszi igazán ellenállhatatlanná.

A Nyilas stílusaA Nyilas lelkes, életvidám, szabad és spontán, pont úgy, mint a ruhatára és az egész megjelenése. Ő az, akit nem lehet korlátok közé szorítani, akár az életéről, akár az öltözködéséről beszélünk. A hétköznapokban általában csak felkapnak valamit – ami persze kifogástalanul mutat rajtuk a nemtörődömségük ellenére is –, ám ha valahol úgy igazán meg kell jelenni, akkor bizony beleadnak apait-anyait egyaránt... a hatás pedig biztosan nem marad el.

A Bak stílusaA Bak méltóságteljes és mértéktartó élete minden területén, így a stílusát illetően is. Ennek ellenére mégsem mondhatjuk, hogy unalmas, mert bár a klasszikus megjelenés áll hozzá a legközelebb, szereti a stílusát kicsit feldobni némi csavarral. Például egy rafinált szabású, „mutatok is meg nem is" szoknyával vagy egy vadító bőrruhával, amihez decens blézert párosít.

A Vízöntő stílusaA Vízöntő nyughatatlan, vad és öntörvényű, igazi forradalmár, aki az öltözködésével is demonstrálja, hogy milyen is ő valójában. Éppen ezért a külseje sokszor merész, sőt bizonyos esetekben meghökkentő, már-már polgárpukkasztó. Előszeretettel visel megosztó mintákat vagy ruhadarabokat, amelyeket szívesen kever klasszikus vagy vintage elemekkel. Egy biztos, észrevétlen semmiképpen sem marad!

A Halak stílusaA Halak jegy szülöttei vonzóak, érzékiek, ugyanakkor van bennük valami megfoghatatlanság. Ez jellemzi a ruhatárukat is: könnyed, lenge anyagok, vízként a testük körül kavargó anyagrengetegek. Imádják a sejtelmes, romantikus öltözékeket, amelyek kissé bohémek mondjuk szabásban, mégis klasszikusak a színüket illetően – avagy fordítva. Gyengéik a statement kiegészítők.

