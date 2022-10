Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a Nyerő Páros szereplője Young G. Béci és Baukó Éva az interneten keveredtek nyilvános vitába. Béci Alekoszt is megemlítette az egyik bejegyzésében, most az egykori VV-nyertes is kifejtette a véleményét és visszaszólt a rappernek.