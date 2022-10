A fiatal nő a People Just Do Nothing című sorozatban szúrta ki George-ot és első látásra szimpatizálni kezdett vele. Megkereste az Instagramon, majd személyesen is találkoztak – ekkor 2019-et írtunk. A színész és a személyi edzőként dolgozó hölgy az ismerkedés során fülig egymásba szerettek, idén májusban pedig össze is házasodtak. Ez azonban valószínűleg csak formaság volt, ugyanis a párnak már van egy bölcsődéskorú kisfia is, akinek távollétében a szülők érdekes videós tartalmakkal szórakoztatják követőiket – írja a Promotions.

A trollok persze állandóan ugratják őket, sőt, volt, aki halálos fenyegetéseket is küldött nekik, de Siennáról és George-ról leperegnek a kritikák. Azt mondják, ők őszinte szerelemben élnek, és nem tehetnek arról, hogy sokan nem tudják elképzelni, hogy egy olyan külsővel rendelkező nő, mint Sienna miként képes vonzódni egy 200 kilós férfihoz.