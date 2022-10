Fazekas Vivien nehéz időszakon van túl, pár hónappal ezelőtt állt a nyilvánosság elé azzal, hogy férje, Molnár Gusztáv terrorban tartotta őt. Most azonban úgy tűnik, sikerült feldolgoznia az őt ért nehézségeket.

Mint ismeretes, Vivien úgy döntött, véget vet a Molnár Gusztávval kötött házasságának, mivel a színész alkoholproblémái és mentális zavarai megkeserítették az életét. A fiatal édesanya nem sokáig zárkózott magába a megpróbáltatások után, most bevallotta, egy különleges férfi lépett be az életébe.

"Bár eleinte teljesen elzárkóztam az ismerkedéstől, mert megviseltek az életemben történtek, nemrégiben mégis adtam egy esélyt, és bizalmat szavaztam valakinek. A kapcsolatunk még gyerekcipőben jár, ezért nem szeretnék bővebben nyilatkozni róla, de annyit elárulhatok, hogy igazi nőnek érzem magam, hasonlóan gondolkozunk, és bízom benne, hogy a későbbiekben együtt haladhatunk a közös célok felé" – mondta a Blikknek Vivien.

"Nem érzek bűntudatot azért, mert pontot tettem a házasságom végére. A végsőkig elmentem, hogy megmentsem a kapcsolatunkat, de hiába. Ha valaki nem akar gyógyulni, változni, azt én helyette nem tehetem meg. A végén már éreztem, hogy ha nem fejezem be azt a kapcsolatot, fizikailag és lelkileg is belebetegszem. Én pedig elsősorban egy hétéves kisfiú édesanyja vagyok, az ő érdekeit tartottam szem előtt" - mondta, hozzátéve, hogy valószínűleg még idén hivatalosan is elválnak Gusztávval.