Young G az utolsó vitájuk alkalmával azt is kiteregette mindenki előtt, hogy Tóth Szabi titokban akarta (volna) tartani, hogy összeszövetkeztek. A rapper a Fókuszban mesélt arról, hogy Szabi a műsor alatt végig taktikázott és szerinte sunyi módon viselkedett, ezért jöttek elő belőle az indulatok.

"Legfőképpen az váltotta ki az indulatot belőlem, és szerintem Norinából is, hogy végig sunyi a Szabi. De olyan szinten sunyi, hogy ez már az alattomos sunyiság. Egyszerűen nem néztem jó szemmel, hogy ide is húz, oda is húz, de mi soha nem mondjuk el, hogy ő hol van, meg mit csinál. Ő így járkálhat fölényesen fel-alá a villában" - mondta. Arról is beszélt, hogy utólag már kellemetlennek érzi, ahogy az utolsó konfliktus alkalmával megnyilvánult.

"Nem azt éreztük kellemetlennek, amit mondtunk, hanem ahogyan mondtuk. A stíluson lehetett volna változtatni, vagy lehetett volna normálisabban mondani, de annyi sok minden felgyülemlett már a Szabival kapcsolatban."