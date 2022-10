Tóth Andi már a ValMar hétvégi koncertjére is betegen ment, de semmi sem tarthatta vissza attól, hogy szerelme, Marics Peti mellett legyen. A koncert után azonban rosszabbodott az állapota, végül egy barátnője sietett a segítségére.

A Puskás Stadion Szoborpark több tízezres közönsége előtt lépett fel a ValMar duó, melynek egyik tagja Marics Peti, aki pont aznap ünnepelte 26. születésnapját. A színpadon hatalmas tortával köszöntötték fel, a kulisszák mögött pedig Tóth Andi is jelen volt.

Mint kiderült, az énekesnő nem volt jól, magas lázzal küzdött, de még így is elment szerelme koncertjére.

"Nagyon rosszul érzem magam, beteg vagyok, lázas" - vallotta be a Blikknek akkor. Később 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetben mutatta meg, mennyire rosszul érezte magát. Sápadtan, betakarózva osztott meg magáról videót, amit az egyik legközelebbi barátnője készített róla. Később arról is megosztott egy felvételt, ahogy a lány Andi fejét simogatja, aki láthatóan nincs jól, közben pedig hírt is adott magáról:

"Az én szuperhősöm mindig, mindenkor. Jobban vagyok, köszi mindenkinek az üziket!" - írta az énekesnő.