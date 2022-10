A TE döntésed című műsorban, dr. Almássy Kittinek beszélt az őt ért veszteségekről, fájdalmakról Pokorny Lia színésznő. Lia korábban már elárulta azt, hogy egy veszteségélmény miatt nem álmodik. Erre kérdezett ré a pszichológus.



"Az egy egy tíz évvel ezelőtti veszteségélmény. (...) Szerelem..." - árulta el a színésznő, majd Babicsek Bernát haláláról is beszélt.

"Az ő halála azt váltotta ki belőlem, hogy sokkal jobban kell tisztelnem az esetleges hibáimat is, mert nem véletlenül vannak velem azok a hibák. Abból táplálkozom színészként is, meg emberként is valahogy. Marha unalmas lenne az élet, ha ezek nem lennének! Bernát halála pont azt adta nekem, hogy az élet olyan törékeny! (...) Az embernek fogalma sincs arról, hogy mikor veszik el tőle azt, amiről azt gondolja, hogy így marad örökre" - mondta Pokorny Lia.