A balhé az egyik játék során tetőzött, amikor Bea Bécire voksolt, Sebestyén Balázs azt kérdezte tőle, szerinte ki a legkevésbé lojális férfi a versenyzők között. Miután a modell megindokolta döntését, a rapper azonnal személyeskedni kezdett, és azt mondta, Beának rosszindulatú a tekintete, mire a modell megkérte, fejtse ki a gondolatait.

"Én ezt érzem. Ahogy viselkedsz. Sok mindenben, igen. Most így igazán látom. Eddig csak gondoltam, hogy van benned ilyen, de most rájöttem, hogy van benned rosszindulat. Az a tekintet, nem csak felém, nézem, a többi játékos felé is. Sok a düh meg a rosszindulat benned" - adta meg az indoklást Béci.

"Szerintem téged tudod mi zavar? Hogy egy k*rva jó csaj vagyok, és ki merek állni a véleményemért, és meg merem mondani a szemedbe. Nem a hátad mögött. Nem a szövetségeseid által, hanem a szemedbe" - válaszolta Bea.

Innentől elszabadultak az indulatok, és szó szót követett. Bea lebunkózta Bécit, amiért az nem néz a szemébe, Béci pedig erre azzal reagált, hogy kijelentette, nem érdekli, amit a modell mond.

Tóth Szabi a miniinterjúban azt mondta, ő büszke volt Beára, hogy beleállt a helyzetbe, Törőcsik Dani azonban úgy gondolta, szerelme jobban is átgondolhatta volna, milyen stílusban veszekedik.