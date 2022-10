Sokáig kitartott férje mellett, de amikor az hamarabb távozott az elvonóról, és kiderült, hogy mindennek tetejében rendszeresen más nőkkel váltott erotikus üzeneteket, a fiatal feleségnél betelt a pohár: szakított a színésszel.

Fizikai és lelki bántalmazásban, érzelmi zsarolásban, zaklatásban nem volt hiány Vivien életében, az elmúlt két év férje alkoholizmusa miatt számára a pokol volt. A feladott elvonókúra, más nőkkel történő üzenetváltások után a fiatal anyuka úgy döntött, elválik férjétől, ám Molnár Gusztáv döntése ellenére a nyár végéig folyamatosan zaklatta, fenyegette a ma már csak papíron feleségét.

Közben Vivien rengeteg biztató üzenetet kapott idegenektől, akik a saját történeteiket mesélték el neki.

"Akkor jöttem rá arra, hogy nem vagyok egyedül. Ez felszabadító érzés volt, ami olyan sok energiát adott, hogy spontán megszületett bennem az ötlet: elég a szenvedésből, az önsajnálatból, most aztán begyújtom a rakétákat és ezerrel belevetem magam a munkába, és természetesen a kisfiammal való közös életbe. Emellett pedig belevágok egy új projektbe is, ami a ,,Merj lépni!" nevet kapta." - mesélte el a Borsnak.

A projekt keretein belül Fazekas Vivien egy olyan közösséget hozott létre, melynek tagjai egymást bátoríthatják egy-egy komoly magánéleti döntés meghozatala előtt.

"A projekt már elindult, első körben azoknak az embereknek köszönhetően, akik levélben kerestek meg és mesélték el a történetüket. Én ezeket a sztorikat összegyűjtöm, először az Instagramon készítünk belőlük interjúkat, melyeket elérhetővé teszünk bárki számára. Ha csak egy ember is úgy érzi majd a mi történeteinket hallgatva, hogy ez neki is sikerülhet, már megérte" - mondta, hozzátéve, hogy a Groovehouse énekesnője, Judy a legnagyobb inspirálója, aki szörnyű balesete és számos műtétje után is felállt, és csodálatos karriert futott be.