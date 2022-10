Az Oroszlán Hold bátorságot és lelkierőt ad a keddi napon. Érdemes most felvállalni a kihívásokat!

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Az Oroszlán Holddal végre helyrebillen a lelki egyensúlyod. Ezt egy jó barátodnak is köszönheted, aki kényes ügyekben végre helyére tette a lelked. Háláld meg neki azzal, hogy te is teszel valamit az érdekében. Ha nem tudod, mit, kérdezd meg!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Mostanában kissé önző módon bánsz a családtagjaiddal. Ideje lenne elgondolkoznod azon, mi mindent is köszönhetsz nekik, mennyiszer számíthatottál rájuk, és végül is mire mennél nélkülük. Mutasd is ki végre a háládat!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Jó napra számíthatsz, visszatér jókedved, erőd. Ma végre sokat bepótolhatsz abból, amit az eddigiekben elmulasztottál megcselekedni, legyen az hivatalos ügy, vagy otthonodban felhalmozódott arrébb tenni való.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Hogy ez a nap jól vagy rosszul alakul, az szinte teljes egészében a te kezedben van. Mindenesetre igyekezz megtalálni a hangot azokkal az emberekkel, akikkel kapcsolatba kerülsz. És lehetőleg kerüld az oktalan pletykálódást.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

A Hold ma már az Oroszlán jegyébe vándorol. Ma kifejezetten forrófejű, sőt, mi több, forróvérű lehetsz. Flörtölés lehetséges, de ennél tovább ne menj, többe ne bocsátkozz. Egy fájó munkahelyi probléma ma végre megoldódhat.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Egy közeli kollégád kérhet ma tőled segítséget. Nem szabad nemet mondanod, hiszen hamarosan éppen te szorulhatsz majd az illető támaszára. De persze önzetlenül is segíthetsz, mert nem biztos, hogy attól jön vissza a hála, akinek adtad - írja az Astronet.

Az össszes jegy napi horoszkópjáért kattints ide.