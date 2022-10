Amikor megérkeztünk Krakkóba, az ibis Styles Centrumba, az volt első gondolatom, hogy "na, végre ez egy jó fej hely, ami attól még, mert szálloda, nem egy karótnyelt, merev, keményvonalas borzalom". Tudod, megvan az az érzés, amikor átmész valakihez vendégségbe, és a kanapéra sem mersz jó szívvel leülni, mert minden úgy néz ki, mintha egy otthon magazin címlapfotózásán lennél? Na, én ugyanígy vagyok a legtöbb szállodával, hiszen ott is minden patikamérlegen van kimérve.

Épp ezért volt üdítő kivétel az ibis Styles Centrum Krakkó, ami annak ellenére volt otthonos, hogy a luxushangulatát és vagányságát nem veszítette el. Na, ez az igazi jól lakó és megmaradó kecske-káposzta esete, de ezt persze nehezebb elképzelni, mint megmutatni, szóval beszéljenek most egy kicsit helyettem a képek: kattints a galéria megnyitásához az alábbi képre.

Kifejezetten tetszik, hogy a szobákban, az étteremben, de még a liftnél is találni valami kis pozitív üzenetet vagy vicces dumát, amitől akkor is mosolyra húzódik a szád, ha éppen nem csattansz ki a jókedvtől. Szerintem kifejezetten ritka, hogy egy épületben a lazaság, az elegancia, a modernitás és a humor egyszerre találkozzon. A krakkói ibis Styles Centrum ilyen szempontból is egy üdítő kivétel.

A szálloda étterme egyébként nem az uncsi "restaurant" nevet viseli, hanem Chill Barként ismeretes az ottaniak körében. A Chill Bar remek hely a pihenésre, valamint társasági programok és/vagy üzleti megbeszélések lebonyolítására. A helyi konyha széles választékkal és kifogástalan személyzettel gondoskodik arról, hogy semmiben se szenvedjünk hiányt. (A galériához itt is kattints az alábbi képre.)

És akkor most, hogy a politikailag korrekt értékelésemet leírtam, szeretnék ömlengeni IS néhány sort arról, hogy milyen elképesztően jókat ettem az ibis Style-ban. Szokták mondani, hogy a férfiak szívéhez a hasukon át vezet az út, hát nem tudom, szerintem hozzám több irányból is, és az egyik bizonyosan a hasam, és az ibisben pontosan tudják, hogyan kell a magamfajta hedonistákat iszonyú jól kiszolgálni.

A reggelinél a frissen sült croissanttól kezdve a gőzölgő gofrikon át az ínycsiklandó fűszeres kenőcsökig, felvágottak és tojásfélék sorakoztak, amitől gyakorlatilag minden reggel sokkot kaptam, és azt se tudtam, honnan kezdjem az evést. Az ebéd és a vacsora à la carte étlap alapján történik, amelyen a tradicionális lengyel fogások épp úgy megtalálhatók, mint a legtöbb ember általános kedvencei. Itt volt lehetőségem kipróbálni azt a fura nevű, tojásos, savanyú, lengyel levest, aminek 3 nap alatt sem tudtam megjegyezni a nevét (Zurek, ejtsd: zsurek).

Nos, hát erre a levesre egyetlen tányér után rácsúsztam, onnantól kezdve minden nap azt ettem. És akkor még nem beszéltem az italkülönlegességekről, a helyi vodkákról és a borkóstolóról, ami szintén segített abban, hogy esténként úgy aludjak a szobámban, mint egy újszülött kisborjú. (Ha szeretnéd velem együtt csorgatni a nyálad, kattints az alábbi fotóra és nyisd meg a galériát.)

És ha már az alvásnál és a szobáknál járunk, kifejezetten szimpi volt, hogy ez a laza, üde, de mégis elegáns hangulat a szobák dekorációján is visszaköszönt. Látszik, hogy mind 259 szoba kényelmes és gondos tervezéssel készült, figyelve minden apró részletre. Az igényes dekoráció mellett pedig azok a kényelmi elemek is beépítésre kerültek, amelyek elengedhetetlenek egy minőségi szállodánál: tágas ágy, LCD TV és internet, megfelelő mennyiségű polc a ruháknak, saját hőmérsékletszabályzó, a fürdőszobában óriási zuhanyzó és az alapvető piperecuccok is helyet kaptak.

Egyébként ez a pozitív kettősség, ami a szálloda egyik fő jellemzője, talán kicsit a környezet lenyomata is. Hiszen az ibis Style stílusosan Krakkó azon részén helyezkedik el, ahol a modern kori élet és a történelem összeér.

Néhány lépésre található a városközpont, a Tauron Aréna, a Jagelló Egyetem botanikus kertje, a vasútállomás és nem utolsó sorban a Kazimierz kerület, ami rengeteg turistát vonz Krakkóba - egyrészt a történelmi jelentősége miatt, másrészt azért, amilyen különleges hangulattal rendelkezik most.

A Kazimierz Krakkó történelmi zsidó negyede, ami kifejezetten divatos, és tele van élettel, színekkel, kreativitással. Napjainkban számos indie galériának, fura boltnak és vintage üzletnek ad otthont, nem beszélve az egymást érő romkocsmákról és koktélbárokról, ahol fiatalok és idősek együtt szórakoznak. Az alábbi képre kattintva újabb galériával jövök.

Meg voltam lepődve, amikor egy helyi bárban épp vodkáztunk, és a szomszéd asztaltól egy 60+-os angol házaspár kívánt jó egészséget. Mint kiderült, a házaspár egy 6 hetes utazáson vett részt, melynek egyik állomása volt Nagy Britanniától indulva Lengyelország is. Óriási arcok voltak, ha megöregszem, én is egy krakkói kocsmában szeretnék spanolni a férjemmel és a fiatalokkal.

Azért is érdemes ellátogatni ebbe a kerületbe, mert az UNESCO világörökség részévé nyilvánították, ráadásul a világklasszikus Schindler listája számos jelenetét forgatták ott, illetve több zsinagóga vár arra, hogy felfedezzük őket.

Ha egy kicsit távolabb merészkedünk a szállodától, akkor a Krakkói Állatkert, illetve Nowa Huta legyenek a vezényszavaink, ugyanis ezt a két látnivalót szintén a must have kategóriába sorolnám.

Nowa Huta (jelentése Új Kohó) Krakkó legnagyobb és legnépesebb városrésze. Ezt a kb. 225 000 fős munkásvárost 1949-ben egy acélmű létesítése miatt hozták létre, majd 1951-ben Krakkóhoz csatolták, ám az összecsatolás ellenére az ott élők Krakkó többi részétől elkülönülő identitással rendelkeztek.

Nagyon híressé vált a Tadeusz Sendzimir Acélművek épülete, amely a kommunista uralom idején a Vlagyimir Lenin Acélművek nevet viselte. A nevet 1990-ben, a kommunizmus összeomlását követően megváltoztatták, azóta a gyár a Tadeusz Sendzimir nevét viseli, aki tudós és mérnök volt. Az üzem fénykorában – az 1970-es években – mintegy 40 000 embert foglalkoztatott, és évente csaknem 7 millió tonna acélt állított elő.

Nowa Hutába látogatva érdemes ellátogatni az Acélművek Adminisztratív Központjába, ahol gyakorlatilag az utolsó szögig minden a kommunista kor szellemét idézi. Sőt, nemcsak idézi, hanem valóban onnan származik, ugyanis az épületben mindent az eredeti állapotában őriztek meg, így igen hátborzongató, de egyben nagyon érdekes utazásra invitálja az arra tévedő turistákat.

2004. december 30-án Nowa Huta jelentős részét műemlékké nyilvánították. Főleg olyan, az 1950-es években épült épületek kaptak védettséget, amelyek a korabeli szocialista építészet jellemzőit viselik magukon.

És végül, de nem utolsósorban

Szeretném külön kiemelni, hogy az ibis Style Centrum MINDEN dolgozója végtelenül segítőkész, jó fej, kedves és rugalmas. Ritkán találkozni olyan személyzettel, akikről az sugárzik, hogy szeretik az embereket. Ez a vendégszeretet sokat hozzátett az amúgy is különleges élményeimhez.