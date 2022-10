Ha ősz, akkor szőlő. Ami van, hogy savanyú, máskor kimondottan édes, magos vagy magnélküli, sárga, zöld, aranyszínű, piros, bordó, fekete... Rengeteg fajta, sokféle íz. Egy gyümölcs, melynek valamelyik változatát biztos, hogy te is szereted. Ha pedig szereted és fogyasztod is, jó, ha tudod, hogy egy fürt szőlőt felfalni nemcsak élvezet, de roppant egészséges is.

A szőlő ugyanis gazdag A-, B-, C- K- és E-vitaminokban is, nem beszélve a szervezetünk számára szükséges és fontos ásványi anyagokról, melyek közül tartalmaz kalciumot, foszfort, magnéziumot és szelént is, vas- és folsavtartalma elősegíti a vérképzést, a benne rejlő kálium, szelén és biotin pedig segíti a szervezetünket a védekezésben. És ha ez sem lenne elég, antioxidáns hatása csökkenti a szabadgyökök okozta károkat és lassítja az öregedést.

Íme 5 érv a szőlőfogyasztás mellett!

De előtte még egy fontos információ: 1 kilogramm szőlő 6-9 g fehérjét, 5 g zsírt, 180 g szőlőcukrot, 5 g szerves sót és 130 g rostot tartalmaz, és minden egyes szőlőszem 80 százaléka víz.Tehát, bár magas a cukortartalma, a rosttartalma is jelentős, így a glikémiás indexe a benne található nem kevés szénhidrát ellenére is csak közepes.

Segít az emésztési zavarokon

A szőlő amellett, hogy csökkenti a gyomorirritációt, nagyon hatékonyan segít a székrekedés megszüntetésében is. A már említett magas rost- és víztartalmának köszönhetően természetes hashajtóként működik, így enyhítve a krónikus székrekedést.

Serkenti a vérkeringést

Ha a magmentes mellett a magos szőlőt is szívesen fogyasztod, akkor a magvakban lévő flavonoidok jótékony hatásait is élvezheted. A flavonoidok az erek rugalmasságának megőrzésével, a szabad gyökök semlegesítésével sokat segítenek a vérkeringésnek, de szerepük lehet az érelmeszesedés megelőzésében is, sőt, csökkentik a vérnyomást, gátolják a vérrögképződést és megóvnak a szívinfarktustól.

Szembetegségeket előzhet meg

Magas antioxidántartalmának köszönhetően nagyon hasznos az időskorban jelentkező makuladegeneráció megelőzésében, illetve annak kialakulásában. Napi három adag szőlő fogyasztásával több mint 36 százalékkal csökkenthető a betegség kialakulásának kockázata. De azoknak is ideális gyümölcs, akik minden nap számítógéppel dolgoznak, mivel segít elkerülni a rendszeres "monitorbámulás" okozta progresszív károsodásokat. Sőt, a szürkehályog kialakulásának megelőzésében is támogatást nyújt.

Szebbé varázsolja a bőrt

Az E-vitaminban is igen gazdag szőlő nagyban hozzájárul, hogy bőrünk sima, feszes és hidratált legyen, de a benne található vegyületekkel segít a pattanások kialakulásának megelőzésében is. Emellett fitotápanyagai védik a bőrsejteket az ultraibolya sugárzástól. A fejbőr sem maradhat ki a jóból: vérellátásának fokozásával támogatja a hajnövekedést, és a szép, dús és egészséges hajkorona kialakulását.

Segíti a fogyást

Kevés olyan nő van a világon, aki ne akart volna legalább egyszer az életben lefogyni. Még akkor is, ha nem volt rá valójában szüksége, azért megpróbálta. A jó hír, hogy a szőlőfogyasztás ebben is segít, mivel olyan értékes vegyületeket is tartalmaz, amelyek ha el nem is lehetetlenítik, de jelentősen megnehezítik a sejtek számára a zsírraktározást. Ha pedig nem tárolják a zsírt, már az is fogyáshoz vezethet, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy ugyanezek a vegyületek segítenek a zsírsejtek lebontásában is.

A szőlő dicséretének csak a karakterszám szabhat határt, de természetesen fentieken kívül még rengeteg más hasznos tulajdonsága is van ennek az esztétikai és ízélményt is bőven adó csodának.