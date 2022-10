Az erőspaprika-fogyasztással kapcsolatban gyakran felmerül a kérdés: ami ennyi kínt okoz(hat), nem káros-e a szervezetünkre? Vannak olyan helyzetek, amikor a válasz igen, de általában elmondhatjuk, hogy a kapszaicin, ami a paprika erejét adja, nemcsak, hogy nem árt, de még használ is. Ráadásul minél erősebb a paprika, annál több benne az egészségvédő hatóanyag.

A különböző paprikafajták erősségét egy úgynevezett Scoville-skálán mérik, mely 0-tól 15 millióig terjedő értékekkel mutatja, mire számíthatunk, ha erőspaprikát eszünk, vagy valaki esetleg lefújna bennünket paprika spay-vel.

Miért csíp?

Erőspaprika fogyasztásakor a csípő, égő érzést az okozza, hogy a kapszaicin a száj hő- és fájdalomérzékelő receptorainak ingerküszöbét lecsökkenti, így a normál testhőmérsékletet is forrónak érzékeljük.

Ugyanez vonatkozik a test többi pontjára is: a kapszaicin a testünk bármely pontján képes égő érzést kiváltani, így aztán jó, ha erőspaprikás kézzel nem vakargatjuk a szemünket, meg általában semmi másunkat sem, mivel a szervezetünk pont úgy reagál a kapszaicin okozta ingerre, mintha égési sérülést szenvedtünk volna el. A különbség annyi, hogy az érintett terület szövetei a csípős zöldség fogyasztásától nem rongcsolódnak.

Rossz hír azoknak, akik nem annyira szeretik az erős ízeket, hogy mivel a kpaszaicin vízben nem oldódik, nem is érdemes vizet inni, ha túlságosan éget a paprika.Viszotn tejet, tejszínt, citromos vizet/limonádét igen. Az alkohol is hatásos, hiszen abban is oldódik az erős ízt okozó anyag, de senkit nem bíztatnánk arra, hogy emiatt dobjon be egy felest (se).

Fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatása van

Hivatalos humánkísérleteket, illetve tesztek nem állnak nagy számban a rendelkezésünkre, de ami van, az azt mutatja, hogy a kapszaicin hatásos fájdalomcsillapító, felszívódva csökkenti a neuropátiás eredetű fájdalmakat. Migrén és egyéb fejfájások csillapításában is hatékonynak bizonyult, illetve helyi fájdalomcsillapításra is használják kenőcsök és tapaszok formájában, különböző vázizom eredetű fájdalmak, porckopás, reumatikus és ízületi gyulladások kezelésére.

A kapszaicintartalmű kenőcsök alkalmazása nem csak a már fent említett reumatikus és ízületi fájdalmak esetén hatásos. Számos bőrbetegségre is pozitív hatással van. A pikkelysömör nevű autoimmunbetegség makacs, szinte kezelhetetlen bőrtüneteit is képes jelentős mértékben csökkenteni.

Hatásos szív- és érrendszeri problémák ellen

A vérkeringésre is jótékony hatással van az erőspaprika-fogyasztás, a belső szerveinktől a bőrünkig a szervezet minden pontján fokozza a azt. Ezért amellett, hogy segít a vérnyomás-szabályozásban, akadályozza a vérrögképződést is, így támogatva a szervezetünket a szívinfarktus és a stroke megelőzésében.

Támogatja az anyagcserét, segíti a fogyást

A májunknak is nagy támogatója az erőspaprika, segíti ugyanis a mérgetlenítő funkciója ellátásában. Egyes vizsgálatok szerint azoknál a férfiaknál, akik gyakrabban nyúlnak a pohár után, a kapszaicin csökkentette az alkohol okozta májkárosodás mértékét is. Jelentősen csökkenti a májban lerakódott zsír és a vérzsír mennyiségét is.

A kapszaicin azzal, hogy növeli a testhőmérsékletet, nemcsak a méregtelenítést támogatja, hanem fokozza a kalória-felhasználást is, felpörgeti az anyagcserét és csökkenti az étvágyat is, így segítve elő a testsúlyvesztést.

A kapszaicin bizonyítottan csökkenti a vércukorszintet és növeli az inzulinérzékenységet. Bár sokéig azt hitték, hogy az erőspaprika okozhat gyomorfekélyt, azóta már bebizonyították:nem csak, hogy nem okoz, de még védi is a gyomor nyálkahártyáját a fekélyesedéstől, emellett fokozza az emésztőnedvek termelődését is.

Hatásos daganatos megbetegedések megelőzésében és kezelésében

A kapszaicin hatásaival kapcsolatban a rosszindulatú rákos megbegetedések terén történt a legtöbb kutatás. Laboratóriumi és állatkísérletek igazolták, hogy gátolja a prosztatarákos sejtek növekedését, elpusztítja az emlőráksejteket, sőt egy 2015-ös tanulmány szerint a mellrák őssejtjeit is.

Egyes laboratóriumi kísérletek alapján bizonyos tűdőrákos megbetegedések és gyomorrák esetén is gátolja a rákos sejtburjánzást. Ugyanakkor a daganatos betegségek esetén alkalmazott kemoterápia és sugárkezelés kellemetlen mellékhatásainak enyhítésében is segíthet.

Antibakteriális hatása van

Ha erőset eszünk, folyik a könnyünk, az orrunk, de csípősségtől függően az izzadság is szakadhat rólunk. Ezek, ha az embernek felső légúti megbetegedése van, akár hasznosak is lehetnek. Az meg, hogy az erőspaprikának köhögéscsillapító hatása is van, valamint segít a váladék felszakításában, kiválasztásában, így az orrdugulás megszüntetésében is, kifejezetten nagy segítség megfázás, influenza és más vírusos vagy bakteriális eredetű betegség esetén.

Amellett, hogy a vérkeringést fokozó hatásai miatt támogatja a gyógyulást, fertőtlenítő hatásának hála meg is előzhetők vele a megfázásos megbetegedések.

Ne, vagy csak óvatossan fogyassz erőspaprikát, ha...

... gyermeket vársz, vagy szoptatsz;

... gyomor- vagy bélrendszeri betegséggel, huruttal küzdesz, vagy már meglévő gyomorfekélyed van

... ha érzékeny vagy az erős ízekre, mert allergiás reakciót, akár asztmás rohamot is kiválthat.