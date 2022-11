Jelenleg a Netlix egyik legfelkapottabb sorozata A megfigyelő. A történet önmagában is eléggé morbid, a szereplők pedig zseniálisan hozzák, amit kell, ám attól, hogy a sorozat alapját igaz történet szolgáltatta, még inkább érdemes odafigyelni rá. Utánajártunk, mi történt valójában a Broaddus családdal, és mi igaz abból, amit a Netflix minisorozatba sűrített.

A megfigyelő című thrillerben nincs erőszak, mégis szinte az első pillanattól az utolsóig nyomasztó. Van a sorozatban egy megmagyarázhatatlan feszültség, ami újra és újra leültet a tévé elé, akkor is, ha előtte úgy döntöttél, hogy az adott rész után tényleg elmosogatsz...

Engem a sztori már az első 10 másodpercben magával rántott, és az a bizonyos „Based on a true story" felirat elkezdte izgatni a fantáziámat, mellesleg a szereposztás is tökéletesnek bizonyult.

Bár a sorozat fikciós elemeket is tartalmaz, a történet megtörtént eseményeken alapul. Nyolc éve foglalkoztatja a nyomozókat a Broaddus család (a sorozatban Brannockék) sztorija, amivel először a The Cut foglalkozott bővebben.

Derek és Maria Broaddus álomotthona egy pillanat alatt vált rémálommá

Derek és Maria Broaddus 2014 nyarán vásároltak egy gyönyörű, hat hálószobás házat a westfieldi Boulevardon, mintegy 1, 35 millió dollárért. Az édesanya, Maria ezen a környéken nőtt fel, Derek pedig olyan pozícióba került a munkahelyén, hogy megengedhették maguknak a drága házat. Így kerültek Broadussék a Boulevard 657-be.

A család már az adás-vételi papírok aláírása után kapott egy sejtelmes levelet, amit „A megfigyelő" küldött. Az első levélben ez állt:

„A 657 Boulevard már évtizedek óta a családom szívügye, és 110. születésnapjához közeledve engem bíztak meg, hogy figyeljem és várjam a második eljövetelét. Nagyapám az 1920-as években, apám pedig a hatvanas években figyelte a házat. Eljött az én időm. Ismeri a ház történetét? Tudja, mi rejlik a 657 Boulevard falai között? Miért van itt? Rá fogok jönni (...) A padláson alszanak? Vagy mind a második emeleten fognak aludni? Kinek van utcára néző hálószobája? Tudni fogom, amint beköltöznek (...)"

Később arról is írt, hogy a gyerekek helyében nem játszana a pincében, mivel messze van a ház többi részétől, akárcsak a padlás, ahol akkor sem hallja őket senki, ha sikoltoznak.

Ez után még több levél érkezett a Megfigyelőtől, ezért a család először a rendőrséghez fordult, majd magánnyomozót fogadott: mindenáron meg akarták tudni, ki áll a titokzatos, hátborzongató levelek mögött.

A Megfigyelő nem fenyegetett gyilkossággal, de kitért arra, mennyire boldog amiatt, hogy „fiatal vért" hoztak magukkal, célozva a gyerekekre, ami önmagában is elég rémisztő. No meg persze megígérte, hogy a jövőben is rajtuk tartja a szemét...

Lássuk, mi igaz abból, ami a Netflix minisorozatában látható, és mi történt valójában a Broaddus családdal.

A fenyegető levelek után a család kényelmetlenül érezte magát, így, miután eladták előző házukat, Maria szüleihez költöztek, és A megfigyelő jelenléte miatt SOHA nem éltek a 657 Boulevardban, ennek ellenére fizették a jelzálog-és ingatlanadót. A Broaddus család mentális egészsége ráment a titokzatos figyelőre, a feleség állandóan rettegett, a férj pedig a ház megszállottjává vált, és mindenáron ki akarta deríteni, ki áll a történések mögött. Akárcsak a sorozatban, a valóságban is több gyanúsított felmerült (köztük a szomszédok is), de ők hamar tisztázták magukat. A hatóság a házaspárt is megvádolta azzal, hogy a leveleket valójában ők írják, hogy megszabaduljanak a háztól, amit meggondolatlanul vásároltak. A helyiek nem szívlelték Broaddusékat, ugyanis a körülöttük lévő felhajtással lerombolták a „biztonságos kisváros" képét. A történetben megjelenő John Griff (a valóságban John List) is valós személy, ám nem köthető a házhoz. A férfi az 1970-es évek elején hidegvérrel meggyilkolta három gyermekét, a feleségét és az anyját az otthonukban, ám soha nem élt a Boulevard 657-ben. A valóságban a korábbi lakók sem kaptak leveleket: a Woodward család, akiktől Broaddusék a házat vették, egyetlen levélre emlékeztek csak vissza, amelyet akkor kaptak, amikor kiköltöztek. A sorozatban megjelenő leskelődő öreg párt valós személyek ihlették. A család mögötti házban élő szomszédok székeikkel valóban a 657 Boulevard felé néztek, és folyton őket pásztázták, erről egy, a háznál dolgozó festő is beszámolt. Dean gyerekvérivós sztorija tisztán fikciónak tűnik, ugyanis sem a Broaddus család, sem más korábbi lakó nem volt tanúja ehhez hasonló morbid jelenetnek. Valószínűleg az ihlet onnan jön, hogy a Megfigyelő sokszor "fiatal vérnek" nevezte a gyerekeket. Westfield közzösége a valóságban sem szívlelte Broaddusékat, sőt, még azt is megakadályozták, hogy eladják a telket, és a jelenlegi ház helyett két kisebbet építsenek. Végül három évvel az első vásárlás után Broaddusék találtak egy családot, akinek bérbe adták a házat, majd két évvel ezután végül eladták az otthont, körülbelül 959 000 dollárért, elbukva ezzel mintegy 400 ezer dollárt. A családfő, Derek a mai napig aktív a Twitteren, és rendszeresen közzéteszi a frissítéseket a 657 Boulevard-ügyről. Az eset után a család úgy döntött, hogy Westfieldben marad, és egy másik házban kezdtek új életet. 2018-ban a család megállapodott a Netflixszel, és bár a Deadline információi szerint hét számjegyű megállapodás volt, a The Cut úgy tudja, a Netflixtől kapott pénz még a ház veszteségeit sem fedezte. Broaddus-szék azt kérték, hogy a sorozat készítői ne használják a nevüket, és hogy a képernyőn szereplő család a lehető legkevésbé hasonlítson az övékhez Állítólag a családtagok azóta is csak a trailert látták, és már az előzetes megtekintése is elég stresszes volt, így nem tervezik, hogy megnézik a sorozatot. A sorozatban látható ház New York államban, Rye-ben található, míg a valódi otthon a Westfieldben. Tehát, bár a sorozat megtartotta az eredeti címet és a helyszínt, a sorozatot egy sokkal nagyobb és drágább otthonban forgatták le. A család titokzatos ügye azóta is lezáratlan maradt, a ház következő lakói már csak egyetlen levelet kaptak, és bár az fenyegetőbb stílusban íródott, mint a korábbiak, azóta is csendes a 657 Boulevard.

