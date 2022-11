Végtelenül sok oka lehet annak, ha valakit gyötör a lelkiismeret-furdalás. Kialakulhat nagyon konkrét dolog miatt, például, amikor elfelejtünk egy találkozót, de attól is érezhetünk bűntudatot, ha nem teszünk eleget különböző - vélt vagy valós - elvárásoknak. Különösen körültekintőnek kell lenniük azoknak, akik tényleges okok nélkül szenvednek a bűntudattól: senkinek sem szabad túl szigorúan megítélnie magát! Négy csillagjegy szülötteinek mindenképp meg kellene szívlelnie ezt a tanácsot.

Halak (február 19. - március 20.)

A Halak mindig mindent megtesznek másokért, számukra nagyon nehéz figyelmen kívül hagyni mások problémáit. Nagyon empatikusak: ha valakit szomorúnak látnak, azonnal segíteni szeretnének rajta. Azonban nem ők tehetnek mások problémáiról, így általában tenni sem tudnak sokat, maximum együttérzően megölelik a másikat. Ez azonban nem mindig elég. A Halak szülöttei könnyen kétségbeesnek az ilyen helyzetektől, rossz a lelkiismertük, mert nem tudják megtenni a másikért azt, amire igazán szüksége lenne.

Szűz (augusztus 23. - szeptember 22.)

A Szűzek rendkívül jó szervezők, a saját életüket is rendben tartják. Ha elvállalnak egy feladatot, mindig időben el is végzik, ám újra és újra előfordul, hogy mások meghiúsítják a terveiket: sokan kihasználják azt, hogy a Szűzek nem tudnak nemet mondani. Emiatt felhalmozódhatnak náluk olyan dolgok, amiket már régen el kellett volna végezniük. Amikor azzal szembesülnek, hogy mások miatt nem készültek el időben, rájuk tört a lelkiismeret-furdalás. A Szűzek ráadásul nem is tudják ezt az érzést gyorsan lerázni magukról, hosszabb idő kell nekik, mire rendezni tudják az érzéseiket. Cask nagyon lassan tudják megbocsátani maguknak, hogy nem tartották be az ígéretüket.

Rák (június 22. - július 22.)

A Rák csillagjegy szülöttei elképesztően odaadóak, mindent megtesznek a szeretteikért. Ismerik a számukra fontos emberek vágyait, lesik a kívánságaikat, és igyekszenek valóra is váltani azokat. Sokszor azonban túlzásba viszik a törődést, és - teljesen indokolatlanul - úgy érzik, hogy nem elég, amit tesznek. Ilyenkor tör rájuk a lelkiismeret-furdalás, ami miatt megduplázzák az erőfeszítéseiket. A többieknek azonban ez már túl sok lehet, és páran ilyenkor el is menekülnek a Rákok elől. Ekkor megint azt hiszik, hogy nem tettek eleget valaminek, és kezdődik minden elölről.

Skorpió (október 23. - november 21.)

Sokak szerint a Skorpió csillagjegy szülöttei a legkegyetlenebb emberek közé tartoznak. Pedig nekik is van lelkiismeretük, csak jól titkolják. Sokszor a lelkiismeret-furdalás hajtja őket előre, nagyon szeretnék a régi hibáikat jóvátenni. Ha eggyel végeztek, addig kutatnak az emlékezetükben, ameddig egy újabb helyrehozható bűnt találnak - amire jó eséllyel már az elszenvedő fél sem emlékszik. Ez a törekvés biztosítja a Skorpióknak azt, hogy állandóan bűntudatban éljenek.

