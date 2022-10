Megértést tanúsítani embertársaink iránt, figyelmesnek lenni és másokon segíteni – sajnos nem mindenkinek egyszerű ezeket megvalósítani, nem mindenki képes arra, hogy önzetlen legyen. Négy csillagjegy szülötteinek különösen nehéz ez, ők a legtöbb helyzetben először magukra gondolnak, önzőségükhöz pedig kegyetlenség is társul.

Halak (február 19. - március 20.)

A Halak jegy szülöttei sokszor bizonytalanok és kissé kiszámíthatatlanok. Aki azt hiszi, hogy ki tudja ismerni ezt a csillagjegyet, az nagyot téved. Néha teljes vállszélességgel támogatják azt, akinek segítségre van szüksége, máskor pedig borzalmasan figyelmetlenek, magukon kívül másokat nem vesznek észre.

A munkahelyen és konfliktushelyzetekben is kemény ellenfél egy Halak, mivel nagyon igazságtalanok tudnak lenni. Amikor azonban rájönnek arra, hogy valakit megbántottak a viselkedésükkel, összeomlanak. Mentségükre legyen mondva, hogy ha felismerik a hibáikat, mindig meg is próbálják helyrehozni azokat.

Vízöntő (január 20. - február 18.)

A Vízöntő az egyik legmakacsabb csillagjegy. Ha valamit nem akar, akkor mindent megtesz annak érdekében, hogy az ne is történjen meg. Nem érdekli, hogy amit szeretne elkerülni, az másnak fontos lenne, csak a saját akarata számít.

A Vízöntők nagyon sokszor önmagukat és a saját szükségleteiket helyezik előtérbe. Sajnos előfordul, hogy túl messzire mennek, és ilyenkor szinte lehetetlen rávenni őket arra, hogy egyet hátralépve átgondolják a viselkedésüket. Aztán amikor maguk rájönnek, hogy már nem marad más hátra, mint a belátás, akkor képesek bocsánatot kérni a viselkedésükért.

Bika (április 20. - május 20.)

A Bika is sokszor túl messzire megy, ha a saját céljai eléréséről van szó - különösen igaz ez a munkahelyi dolgokra. Nem hagyja, hogy bárki megmondja neki, mit tegyen, saját maga akar dönteni mindenről. Azonnal kitör a háború, ha bárki a Bikáé elé akarja helyezni a saját érdekeit, a jegy szülöttei pedig a vita hevében olyan dolgokat képesek mondani, amit nem is gondolnak komolyan.

A Bikák azonban nem szándékosan kíméletlenek, néha egyszerűen elborul az agyuk. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy minden el kell nézni nekik, és azonnal meg kell bocsátani, de nem titkolják, ha valamit megbántak, és képesek is bocsánatot kérni.

Oroszlán (július 23. - augusztus 22.)

Egyáltalán nem meglepő, hogy az Oroszlán jegy szülöttei is szerepelnek az önző csillagjegyek listáján. Sértődékeny, gyermeteg lelkek, akik szinte mindenért másokat hibáztatnak. Rendkívül türelmetlenek és erőszakosak, a diplomatikus és önzetlen viselkedés nem az erősségük. Azt is nagyon nehezen viselik el, ha nem ők vannak a középpontban.

Határozott jellemük miatt az Oroszlánok a végsőkig elmennek, ha valamit kitűztek célul maguk elé, nem érdekli őket az sem, ha emiatt másokon át kell gázolniuk. Önzőségük mögött azonban nem gonoszság áll, hanem az, hogy elképesztő módon félnek a kudarctól.

