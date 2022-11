A konfliktus úgy indult, hogy Végvári megkérdőjelezte a tehetségkutató mentorának zenei műveltségét, majd parasztságnak titulálta azt, hogy nem ismerte fel a Bodrogi Enikő által énekelt dalt.

BájAlex. Nem ismered a Friderika-nótát? Hát, ez baj. Ez a szakma. Asszem, ez sima parasztság... Nem akartam senkit megsérteni, de ha valaki kijutott az Eurovíziós fesztiválra, annak csak kéne ismernie az előtte kijutott magyar dalt. Nem? Már, ha esetleg megkérdezik – írta a Neoton Família zenésze Facebook-oldalán.

A Fonogram-díjas énekes természetesen nem hagyta annyiban a durva sértéseket, szintén a közösségi oldalán reagált rájuk.

Kedves Végvári Ádám... Miért is KELLENE nekem bármilyen dalt is ismernem, csak azért mert létezik? Ön hány dalomat tudná éppen felsorolni? Még én magam sem emlékszem néha, hány dalom van pontosan, pedig a legtöbb fontos megjelenésem az elmúlt 10 évben sokmilliós nézettségeket, rádiós-tévés toplisták csúcsát, meg mindenféle platinákat ért el. De felteszem, 71 évesen ön nem az én zenéimet figyelgeti – kezdte ByeAlex, majd elmagyarázta, véleménye szerint miért voltak irreálisak Végvári elvárásai vele szemben.