Bodrogi Gyula és Voith Ági unokája rendre elkápráztatja a népszerű tehetségkutató zsűrijét csodás produkcióival. Most a magánélete izgalmas részleteibe is beavatta a rajongókat.

A 18 éves lány egy igen gyakori szituációba keveredett kiszemeltjével: Balázsnak még volt barátnője, mikor megtetszett neki, ám a pár rövidesen szakított.

(...) akkor már éreztem, van esélyem. Hogy is mondjam? Eljött az én időm. Ott álltam mellette, segítettem feldolgozni a szakítást és nagyjából a megismerkedésünk után egy évvel össze is jöttünk. Azóta is együtt vagyunk. Az fogott meg benne, hogy nagyon hűséges típus – árulta el az énekesnő, aki szerencsésnek érzi magát, mert családja abszolút elfogadta a választottját, sőt, ha vita robban ki közöttük, sokszor a srác pártját fogják.