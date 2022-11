Az elmúlt évek során többen is képviselték Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon. Ilyen volt mások mellett Rúzsa Magdi, a NOX, Wolf Kati, Kállay-Saunders András és ByeAlex is. A legnagyobb sikert, és a legjobb helyezést azonban Bayer Friderika érte el.

Az énekesnő euróvíziós dalát énekelte az X-faktor múlt heti adásában Bodrogi Gyula unokája, Enikő. A Kinek mondjam el vétkeimet? 1994-ben debütált a dalfesztivál színpadán és a negyedik helyen végzett: csak a német, a lengyel és a győztes ír dal kapott több pontot.

ByeAlex, a műsor egyik mentora azonban nem ismerte ezt a számot, és az X-faktor színpadán, Enikőtől hallotta először. Ezt az értékelése során el is mondta, a Neoton Família zenészénél, Végvári Ádámnál pedig kiverte a biztosítékot. Ádám szóvá is tette, hogy mindez annak ismeretében furcsa, hogy 2013-ban ByeAlex maga is kint járt az Euróvízión.

Báj Alex. Nem ismered a Friderika nótát? Hát, ez baj. Ez a szakma

– vette észre a Bors Végvári Facebook-posztját. A zenész a kommentszekcióban további reakciót is írt az esettel kapcsolatban: