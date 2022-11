Bár alapvetően érdekes hozzáállásra vall, hogy valaki úgy tervez gyereket, hogy nem kalkulálja be az ikerterhesség eshetőségét, az indianai Dawn Voris beleesett ebbe a hibába. Mikor 2000 júniusában kiderült, hogy nem csak egy babát hord a szíve alatt, kétségbeesett, mert tudta, férjével képtelenek lesznek eltartani két kicsit.

Dawn végül szívszorító döntést hozott: másodikként világra jött gyermekét, Beckyt egy szimpatikus családra bízta, párjával, Clinttel pedig felnevelték Mikaylát. 2020 decemberében, amikor a lányok 19 évesek voltak, Becky a Birth Parent Finder nevű szervezeten keresztül megkereste biológiai családját. Úgy tűnt, rendezhetik soraikat, ám végül az örökbeadott lány meggondolta magát.